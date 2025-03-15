民進黨彰化縣長選將改採徵召？ 黨部回應了

立委陳素月表態爭取民進黨提名彰化縣長，認為初選最公平。（陳素月提供）

2025/03/15 14:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨籍彰化縣長王惠美即將2屆任滿，民進黨各界點名立委黃秀芳、陳素月，以及彰化市長林世賢、前市長邱建富都有實力爭奪大位，但近來卻傳出彰化縣是艱困選區，將不辦初選，改採徵召方式推出人選。對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞強調，這完全是謠傳，目前完全沒有聽說。

楊富鈞指出，民進黨在2018年由魏明谷迎戰王惠美，2022年由黃秀芳對上王惠美，兩次選戰都相差9萬多票，但黃秀芳拿下約42％，比起魏明谷約40％選票，代表差距正在縮小中。面對即將來到的2026年縣長選戰，民進黨確實很有機會贏回彰化縣，目前也有4位黨內人士被看好。

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針對坊間的徵召傳聞，楊富鈞強調，這是謠傳，目前完全沒有聽說。因為民進黨在選戰之前都會推出選對小組，選對小組尚未成立，當然也就沒有確立初選或是徵召的方向，無論是那種方式，也都要跟有意參選人協調，一旦協調結果出爐，就必須依照機制與流程來走。

陳素月、林世賢不只勤跑基層，也都開始分送宣傳面紙盒，陳素月的面紙盒更直接印著「彰化縣長初選民調，唯一支持陳素月」，林世賢則是主打彰化市長的政績，強調第一名市長，榮獲國家7大獎，全力拚經濟。邱建富則是分送濕紙巾，寫著「建富同行，共榮未來」來自我宣傳，黃秀芳則是強調按照自己的步調來走，目前沒有印製爭取縣長提名的宣傳品計畫。

陳素月強調，她支持初選來決定縣長提名人選，這樣比較公平，就算要徵召，也要經過協調才對，林世賢指出，他一切尊重黨中央的決定，無論是初選或是徵召，都要持續努力與耕耘。

邱建富表示，經由初選來決定人選，才能接地氣，接軌民意，而黃秀芳也強調，她以自己的節奏來跑行程，有關縣長提名一事，希望以初選來敲定，以符合基層的期待。

立委陳素月表態爭取民進黨提名彰化縣長，面紙盒強調唯一支持。（民眾提供）

彰化市長林世賢表態爭取彰化縣長提名，強調一切尊重黨中央決定。（林世賢提供）

彰化市長林世賢爭取縣長提名，跑攤分送面紙盒強調政績。（民眾提供）

前彰化市長邱建富認為彰化縣長提名，民進黨應該透過初選機制。（邱建富提供）

前彰化市長邱建富認為彰化縣長提名，民進黨應該透過初選機制。（邱建富提供）

立委黃秀芳表示，她照自己的節奏來走，對於縣長提名認為經由初選比較符合基層期待。（黃秀芳提供）

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