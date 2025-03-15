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    大罷免指標縣市 卓揆領軍「人民是頭家」政策宣講全國首場在台中

    民進黨啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，今天全國首場由行政院長卓榮泰領軍，下午4點在台中水安宮開講。（民進黨提供）

    民進黨啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，今天全國首場由行政院長卓榮泰領軍，下午4點在台中水安宮開講。（民進黨提供）

    2025/03/15 13:57

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市是大罷免的指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，中央政府總預算案與財劃法覆議案都遭藍白封殺，民進黨啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，今天全國首場由行政院長卓榮泰領軍，率領內閣團隊，以及民進黨秘書長林右昌，與立委蔡其昌、何欣純、王義川、林楚茵等人開講，台中市6個立委罷團也聯手出擊，屆時到場協助民眾填寫罷免藍委二階連署書。

    民進黨首場「人民是頭家」宣講會今天在南屯水安宮開講，由卓榮泰出席說明政策，行政院副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、民進黨秘書長林右昌、台中市立委何欣純及蔡其昌，立委林楚茵、王義川及台中牙醫師、「女力護國」發言人顏雯馨，都預定上台宣講。

    台中市罷免6名藍委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣等行動全數邁入二階連署；罷免綠委蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻。今天台中市6個罷團「中二解顏」、「中三拒瓔」、「展翅廢翔」、「斷健行動」、「敲羅行動」、「一罷擊臣」，以及罷免傅崐萁罷團也會到場設連署點，協助民眾填寫罷免連署書。

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