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    首頁　>　政治

    罷綠補件藍委脫口一句話 周軒驚：國民黨內鬥真的很嚴重！

    國民黨立委許宇甄。（資料照）

    國民黨立委許宇甄。（資料照）

    2025/03/15 14:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，國民黨也以罷免綠委進行反擊，今日國民黨立委許宇甄指出，目前已有12件綠委罷免案完成補件，他還說：「如果還沒有通過，中選會真的該打！」而就是這句話，讓政治工作者周軒表示：「我說國民黨內的內鬥真的很嚴重。」

    周軒今日在臉書PO文表示，國民黨立委兼組發會主委許宇甄說，目前已經有12個綠委罷免案完成補件，像民進黨台北市立委吳思瑤罷免案最初送了2838件，這次補件又送了2839件，整整多送1倍，「如果還沒有通過，中選會真的該打！」，另一位民進黨台北市立委吳沛憶案的補件數也差不多多送了1倍，至於民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華的補件數，則都是需要補件數的3倍，如果還被認定不合格，中選會就應該是有很大的問題。

    「我說國民黨內的內鬥真的很嚴重。」周軒表示，因為連署人合格與否，都是地方選委會負責查對的。而許宇甄所提的民進黨吳思瑤、吳沛憶，乃至於原住民2位委員陳瑩、伍麗華，他們的罷免案連署查對，都是台北市選委會負責的。「台北市選委會主委是誰呢？台北市政府秘書長李泰興。所以許宇甄主委這番話，其實是在暗指台北市選委會，要為國民黨幫忙連署的民進黨委員罷免案沒有成案負責」。

    最後，周軒表示，「可是，依照目前罷免連署民進黨委員，死亡連署比例這麽高，只怕蔣萬安也很難救啊。」

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