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    藍委去年就提案恢復軍審 王定宇：讓我們一起保護台灣吧！

    立法院外交及國防委員會召委王定宇。（圖由王定宇辦公室提供）

    立法院外交及國防委員會召委王定宇。（圖由王定宇辦公室提供）

    2025/03/15 15:10

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為防中共擴大對國軍的滲透統戰，總統賴清德13日表示將重啟軍事審判制度，藍白隨即跳出來質疑、砲轟、嘲諷。對此民進黨立委王定宇表示，過去10年，中國國民黨在立法院可以說是年年都喊要「恢復軍審」，甚至這一屆都已經提案「恢復軍審」，這一次讓我們不分黨派一起站在台灣這一邊，保護台灣免於中共的滲透和威脅吧！

    王定宇在臉書PO文表示，中國國民黨主席說恢復軍審污名化國軍，中國國民黨立委說恢復軍審是「威權復辟」、「戒嚴」，可是過去10年，中國國民黨在立法院可以說是年年都喊要「恢復軍審」，甚至這一屆都已經提案「恢復軍審」。

    王定宇指出，中國國民黨是在自我矛盾或是邏輯錯亂嗎？何況……賴清德總統的軍審僅適用於現役軍人涉犯叛國等國安軍事犯罪，還要立法強化軍法官素質提升、考選，並建立維持軍法官的獨立性。

    王定宇直言，中國國民黨等恢復軍審是所有軍人任何犯罪都走軍審，國民黨是更全面地恢復軍審，藍小藍怎麼好意思什麼都拿來搞政治鬥爭呢？這一次讓我們不分黨派一起站在台灣這一邊，保護台灣免於中共的滲透和威脅吧！

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