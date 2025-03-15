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    首頁　>　政治

    傅崐萁「競選小物」扯上黃建賓？台東民眾：「我們也有極相似的」

    民眾表示，當時收到後，認為價格絕對超過30元。（「台東挫賓行動」小組提供）

    民眾表示，當時收到後，認為價格絕對超過30元。（「台東挫賓行動」小組提供）

    2025/03/15 17:53

    〔記者劉人瑋／台東報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁，間接提供多名同黨立委優惠競選小物，其管家住處遭搜索，「台東挫賓行動」小組成員也跳出喊道：「我們也有！」這和傅遭爆料的修容組競選小物「不能說很像，簡直87%像」，坐實立委黃建賓就是傅崐萁的投票部隊。目前仍無法取得黃建賓回應。

    傅被質疑透過花蓮「戰天下」公司，向多名國民黨立委提供優惠競選小物，名嘴溫朗東告發傅等人涉反滲透法，台北地檢署昨搜索傅崐萁住處附近的李姓男管家住處。溫其意為，懷疑修容組極可能來自中國，究竟是否為中資無償贈予，需由檢方調查。

    而「台東挫賓行動」小組則是翻出先前的照片，與先前傅遭爆料的修容組照片相比，極高程度相似，認為黃建賓也需要好好解釋一下。但小組在臉書公布照片後，又有網友po上黃建賓等立委聚成一圈討論的照片，先前類似照片也被拿來懷疑「出事以後，大家商討如何應對」。有網友留言：「難道是這樣，所以當萁娃娃？」、「就這樣當中共同路人，不值呀！」。

    其實修容組大同小異，就先前媒體爆料，傅提供修容組內的束帶為黑色，黃建賓的競選小物修容組束帶則為白色，2023年12月某夜在藝文中心前收到，當時就覺得「這組小物怎麼可能價格不到30元？」因此才特地拍照存證，如今依檢調和媒體公布訊息，似乎可以摸到當時收到的小物其脈絡。

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