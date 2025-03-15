藍白封殺總預算、財劃法覆議案 郭昱晴：離譜刪過頭數字兜不攏！

民進黨立委郭昱晴。（資料照）

2025/03/15 14:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總預算、財劃法覆議案遭藍白雙殺，對此民進黨立委郭昱晴表示，預算的確是編了啊，但不給用又直接刪凍了一大半，後續還有財劃法挖走中央3753億，原本由中央補助的育兒、長照、學費、租屋補貼……大家就看地方多拿了，事權會不會分擔吧！

郭昱晴在臉書PO文表示，行政院總預算與財劃法覆議案前天表決，雖然不出所料被藍白聯手否決。但還是來看一下，今天有一份最新的民調，是針對民眾對於總預算遭刪除後的態度，53％過半數的人覺得不適當，只有28％認為適當，之前說過，為什麼行政院要提覆議？

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郭昱晴指出，歲出刪減總數有爭議，要求行政院自行刪除金額高達636億元，與預算法第49條規定不符；刪除的差額要行政院自己填上補上……，而且總預算也「沒有」三讀，總刪減數及審查後歲出總額，完全對不上；預算刪減幅度及金額創歷史新高，針對特定機關及特定預算項目巨幅刪減，已經影響機關正常運作跟履行法定職務。

郭昱晴續指，而且凍結的金額還是過去3年平均增加9倍，解凍的難度之高猶如刪除！

真的不能怪花蓮王這2天獨角戲在議場表演了90分鐘，鬼打牆式的質詢，把所有部會首長叫到台前，不讓人家回答就算了，還講不出來藍白自己到底刪凍了多少？因為金額錯亂到連7個部會機關的預算，都離譜且嚴重的刪過頭！也難怪超過半數的民意，對總預算遭到不理性的刪凍表示不滿，果然刪到人民有感了！

郭昱晴怒批，花蓮王只讓各都會首長排排站，他叫官員回答，預算多編了多少？（因為他自己應該也不知道），當官員要回應解釋預算被他們惡刪凍多少？他就火大要官員下去，不准回答！因為這樣他沒辦法剪影片做字卡？

郭昱晴直言，預算的確是編了啊，但不給用又直接刪凍了一大半，後續還有財劃法挖走中央3753億，原本由中央補助的育兒、長照、學費、租屋補貼……大家就看地方多拿了，事權會不會分擔吧！

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