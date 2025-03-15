傅崐萁被搜索王鴻薇批「擒賊先擒王」 簡舒培：35:0讓藍委崩潰？

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

2025/03/15 12:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁位於花蓮的員工宿舍14日遭北檢搜索。國民黨團書記長王鴻薇批評，這是民進黨政府利用行政資源進行政治追殺，直言這是「擒賊先擒王」的策略。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，傅崐萁把鍾小平看成賴清德、王鴻薇承認自己是賊，35:0讓國民黨立委崩潰了？

簡舒培在臉書PO文表示，被搜索嚇壞了？傅崐萁竟能把「鍾小平」看成「賴清德」，例如國民黨團總召傅崐萁因為修容組競選小物案遭到調查，北檢前往傅崐萁位在花蓮住家旁的職工宿舍搜索，正常人的反應是「尊重司法」，傅崐萁的膝反射卻是「請賴清德總統不要再追殺在野黨。」對於大家質疑修容組的來源等問題卻避而不談。

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簡舒培指出，傅崐萁口批賴清德，但修容組事件會爆發，起因就是鍾小平在政論節目脫口承認「一萬份修容組是傅崐萁送的」，傅總召把「鍾小平」看成「賴清德」，可能得趕快請羅廷瑋幫忙介紹個眼科醫生。

簡舒培續指，35:0讓朱立倫領導威信全失？自家立委認為傅崐萁才是「王」，好笑的是，王鴻薇說檢調搜索傅崐萁是「擒賊先擒王」，難道是因為「35:0」太難看，所以國民黨立委已經不把朱立倫當「王」，而是尊崇傅崐萁這尊「花蓮王」？更是承認國民黨這52+2席立委全都是「賊」？

簡舒培直言，不過這一年以來，國民黨立委在立法院無視議事規則、不管程序正義，各種荒謬的毀憲亂政提案，極盡毀滅國家體制之事，的確就是國家的「內賊」！

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