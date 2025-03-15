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    親傅崐萁臉書社團突改名「支持蕭美琴選總統」 花察盟：是真正的間諜嗎？

    公民團體「花蓮議會觀察聯盟」在社群平台指出，一向被視為親傅崐萁媒體的「花蓮NEWS 全民視頻」，突然將多個旗下臉書社團改名。（圖擷取自花蓮議會觀察聯盟Threads）

    公民團體「花蓮議會觀察聯盟」在社群平台指出，一向被視為親傅崐萁媒體的「花蓮NEWS 全民視頻」，突然將多個旗下臉書社團改名。（圖擷取自花蓮議會觀察聯盟Threads）

    2025/03/15 12:14

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免持續加溫，迄今已有33位國民黨立委、1位無黨籍立委罷免案進入二階連署，公民團體「花蓮議會觀察聯盟」在社群平台指出，一向被視為親傅崐萁媒體的「花蓮NEWS 全民視頻」，突然將多個旗下臉書社團改名，而最早的社團名稱為「中國兩岸報花蓮新聞交流站」改成「支持蕭美琴選總統」。

    花蓮議會觀察聯盟在社群平台Threads貼出截圖，可以看到「花蓮NEWS 全民視頻」旗下的臉書社團有「支持蕭美琴選花蓮立法委員」、「支持蕭美琴選總統」、「台灣國」、「支持陳財能選花蓮縣長」、「宰相賴布衣」、「支持溫子渝入閣當行政院長」、「維護中華民國憲法/反共/反台獨」。

    花蓮議會觀察聯盟小編在貼文中表示「一向被視為親傅崐萁媒體的『花蓮NEWS 全民視頻』，3月12日有多個旗下臉書社團改名，名稱變得格外有趣，花蓮同鄉會改成支持溫子渝入閣當行政院長、星光爆料公社改成支持陳財能選花蓮縣長、NEWS全民視頻改成宰相賴布衣、花蓮news全民視頻改成政經與政客爽。」

    小編指出，更驚訝的是，原本最早社團名稱為「中國兩岸報花蓮新聞交流站」改成「支持蕭美琴選總統」，難道看似挺傅的花蓮NEWS 全民視頻，其實是真正的間諜嗎？

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    公民團體「花蓮議會觀察聯盟」在社群平台指出，一向被視為親傅崐萁媒體的「花蓮NEWS 全民視頻」，突然將多個旗下臉書社團改名。（圖擷取自花蓮議會觀察聯盟Threads）

    公民團體「花蓮議會觀察聯盟」在社群平台指出，一向被視為親傅崐萁媒體的「花蓮NEWS 全民視頻」，突然將多個旗下臉書社團改名。（圖擷取自花蓮議會觀察聯盟Threads）

    而最早的社團名稱為「中國兩岸報花蓮新聞交流站」改成「支持蕭美琴選總統」。（圖擷取自花蓮議會觀察聯盟 Threads ）

    而最早的社團名稱為「中國兩岸報花蓮新聞交流站」改成「支持蕭美琴選總統」。（圖擷取自花蓮議會觀察聯盟 Threads ）

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