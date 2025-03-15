為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴定調中國為境外敵對勢力 學者贊同：中共最擅長利用民主推翻民主

    研究兩岸學者直言，中共當然就是境外敵對勢力，他們用各種明確的行動否定中華民國的存在。（美聯社檔案照）

    研究兩岸學者直言，中共當然就是境外敵對勢力，他們用各種明確的行動否定中華民國的存在。（美聯社檔案照）

    2025/03/15 10:10

    〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德13日召開國安高層會議，並於會後宣布5大國安威脅與17項因應策略，直接將中國定義為境外敵對勢力。研究兩岸學者直言，中共當然就是境外敵對勢力，他們用各種明確的行動否定中華民國的存在。此外，中共最擅長利用民主自由多元的社會，運用台灣反對台灣，利用民主推翻民主。

    亞太和平研究基金會執行長董立文直言，中共當然就是境外敵對勢力。包括中國外交部長王毅最近在兩會記者會惡意扭曲聯合國大會第2758號決議文，宣稱說台灣只有一個名稱「中國台灣省」，就是公開、明確地否定中華民國的存在，且意圖以武力脅迫的方式消滅台灣主權獨立之地位。

    再來是中國全國政協主席王滬寧在全國政協會議閉幕時，強調要切實發揮「愛國統一戰線組織」的政治作用，就是要擴大對台灣的統戰、滲透、分化，破壞台灣民主自由的生活方式；對台灣而言就是「叛國統一組織」。所以中共當然是中華民國台灣的境外敵對勢力。

    中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛也說，中國昨紀念「反分裂國家法」滿20週年，又再次提到台灣是中國的一部分、再次扭曲聯合國大會第2758號決議文、再次強調說要與其他國家推動所謂的一中原則。

    至於總統提出17項因應策略。董立文表示，這也就是針對中共17個統戰、分化、毒害台灣管道的反制作法。這隨便上網搜尋，都能找到許多具體、真實的案例，背後都是中共製造、中共主導的。他抨擊，國民黨批評總統是「7分操作內部對立、3分捍衛國家安全」，證據何在？為什麼在野黨每次碰到中共危害台灣的作為，都是裝聾作啞，只敢批評執政黨，是無知還是刻意忽視。這證明在野黨就是協助中共分裂台灣的代理人。

    董立文強調，台灣的民主本來就沒有回頭路，言論自由不能成為邪惡破壞的保護傘，中共最擅長的就是利用民主自由多元的社會，運用台灣反對台灣，利用民主推翻民主。

    王智盛認為，在混淆國家認同方面，總統特別提及領取中國的身分證、定居證、居住證，如何更有效地管理。因「兩岸人民關係條例」規範很清楚，國人不得領用中國身分證，中國就另推定居證、居住證這種擦邊球，再對外宣稱台灣人與中國人是一樣的。修法擴及規範不得領用定居證、居住證，有其必要性、急迫性。

    王智盛認為，把公務人員赴中的相關規範擴及民意代表，讓民代與中國的交流透明化，也能避免民代被抹紅、貼標籤。若是正常健康的交流，又何必躲藏？不用像有人去香港還要說在自己在花蓮養病。

    對於總統直接點出宗教團體交流應公開揭露。王智盛表示，有關部門應進行全面的盤點，例如體育團體、村里長等。這樣的揭露能讓本來能去的人就安心、正當地去，有問題的人就不敢去。公開揭露還能讓台灣民眾在中國面臨人身安全風險時，政府能在第一時間掌握。去年就超過70件台灣民眾在中國被抓捕，但可能更多是大家不知道的。有了報備制度，能讓黑數浮現，中國也可能比較謹慎，不至於如此囂張。這就是事前管理，並能達成事前嚇阻的效果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播