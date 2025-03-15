賴定調中國為境外敵對勢力 學者贊同：中共最擅長利用民主推翻民主

研究兩岸學者直言，中共當然就是境外敵對勢力，他們用各種明確的行動否定中華民國的存在。（美聯社檔案照）

2025/03/15 10:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德13日召開國安高層會議，並於會後宣布5大國安威脅與17項因應策略，直接將中國定義為境外敵對勢力。研究兩岸學者直言，中共當然就是境外敵對勢力，他們用各種明確的行動否定中華民國的存在。此外，中共最擅長利用民主自由多元的社會，運用台灣反對台灣，利用民主推翻民主。

亞太和平研究基金會執行長董立文直言，中共當然就是境外敵對勢力。包括中國外交部長王毅最近在兩會記者會惡意扭曲聯合國大會第2758號決議文，宣稱說台灣只有一個名稱「中國台灣省」，就是公開、明確地否定中華民國的存在，且意圖以武力脅迫的方式消滅台灣主權獨立之地位。

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再來是中國全國政協主席王滬寧在全國政協會議閉幕時，強調要切實發揮「愛國統一戰線組織」的政治作用，就是要擴大對台灣的統戰、滲透、分化，破壞台灣民主自由的生活方式；對台灣而言就是「叛國統一組織」。所以中共當然是中華民國台灣的境外敵對勢力。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛也說，中國昨紀念「反分裂國家法」滿20週年，又再次提到台灣是中國的一部分、再次扭曲聯合國大會第2758號決議文、再次強調說要與其他國家推動所謂的一中原則。

至於總統提出17項因應策略。董立文表示，這也就是針對中共17個統戰、分化、毒害台灣管道的反制作法。這隨便上網搜尋，都能找到許多具體、真實的案例，背後都是中共製造、中共主導的。他抨擊，國民黨批評總統是「7分操作內部對立、3分捍衛國家安全」，證據何在？為什麼在野黨每次碰到中共危害台灣的作為，都是裝聾作啞，只敢批評執政黨，是無知還是刻意忽視。這證明在野黨就是協助中共分裂台灣的代理人。

董立文強調，台灣的民主本來就沒有回頭路，言論自由不能成為邪惡破壞的保護傘，中共最擅長的就是利用民主自由多元的社會，運用台灣反對台灣，利用民主推翻民主。

王智盛認為，在混淆國家認同方面，總統特別提及領取中國的身分證、定居證、居住證，如何更有效地管理。因「兩岸人民關係條例」規範很清楚，國人不得領用中國身分證，中國就另推定居證、居住證這種擦邊球，再對外宣稱台灣人與中國人是一樣的。修法擴及規範不得領用定居證、居住證，有其必要性、急迫性。

王智盛認為，把公務人員赴中的相關規範擴及民意代表，讓民代與中國的交流透明化，也能避免民代被抹紅、貼標籤。若是正常健康的交流，又何必躲藏？不用像有人去香港還要說在自己在花蓮養病。

對於總統直接點出宗教團體交流應公開揭露。王智盛表示，有關部門應進行全面的盤點，例如體育團體、村里長等。這樣的揭露能讓本來能去的人就安心、正當地去，有問題的人就不敢去。公開揭露還能讓台灣民眾在中國面臨人身安全風險時，政府能在第一時間掌握。去年就超過70件台灣民眾在中國被抓捕，但可能更多是大家不知道的。有了報備制度，能讓黑數浮現，中國也可能比較謹慎，不至於如此囂張。這就是事前管理，並能達成事前嚇阻的效果。

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