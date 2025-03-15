認同恢復軍審有助嚇阻中國滲透 學者：可參考美韓英怎麼做

總統賴清德13日召開國安高層會議，針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（資料照）

2025/03/15 10:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德13日召開國安高層會議，會後宣布5大國安威脅與17項因應策略，包括恢復現役軍人的軍事犯罪適用軍事審判。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛肯定，部分恢復軍事審判有國安上的迫切需求，可參考同樣有平時軍事審判的美國、韓國、英國怎麼做。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也指出，恢復軍審有助於嚇阻中方滲透軍隊，至於在野黨質疑台灣將恢復戒嚴，蘇認為此說法是種誤導。

王智盛指出，總統提出的5大威脅，就歸納出中國幾年來對於台灣愈演愈烈的各種的統戰、滲透甚至侵略手段。是時候要有更完整嚴密的國安法治予以管理，包括事前預防、事後的懲處和嚇阻。

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王智盛強調，最重要的是國家安全問題。目前最嚴重的區塊就是國家忠誠、共諜問題。恢復部分軍事審判，就是要因應近幾年來快速衍生的共諜案。去年64起共諜案，就有2/3是現役、退役軍人，較2021年暴增3倍；代表目前的管理機制出現嚴重漏洞，需要有效的管理與嚇阻。且這只針對「陸海空軍刑法」第二篇的內亂、外患、叛國、洩密等軍事犯罪，第三篇的一般犯罪仍適用一般司法審判。

王智盛指出，過去大家對軍事審判憂心的是軍事法庭的封閉性與官官相護、法官的素質、全面性的審判問題。但國防部也會重新盤點，透過「軍事法官任用條例」、「軍事法院組織法」重建大家有信心的審判制度。其實包括美國、韓國、英國等民主友盟國家，都有平時的個軍事審判制度。好萊塢的電影就常見平時軍事審判的橋段。

只要能兼顧國家安全、軍中人權，軍事審判就會是好的制度。王智盛建議國防部納入人權法學者的意見，也要參考美、韓、英等國的做法。

蘇紫雲也說，中國不僅只對台灣造成上述威脅，也使全球的民主國家面臨同樣處境。舉例而言，美軍上週才獲報有三位華裔美軍擔任共諜竊取軍事機密，歐盟華為總部昨日也因為涉嫌收買歐洲議會議員而遭搜索，「在這種情況之下，這五大威脅的防禦是非常重要的。」

針對恢復軍審，蘇紫雲認為賴清德此舉有助於嚇阻中方滲透軍隊，且絕大部分民主國家都設有軍事審判制度，英國光是在2024年就進行了233起軍事審判，美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）昨也在軍事法庭坦承洩密。

蘇紫雲指出，改革軍事審判法的關鍵在於配套措施，國防部已強調將強化程序正義，避免洪仲丘案重演，「這點是軍事審判的進步。」針對軍事檢察官、軍法官養成，也可以區隔軍職體系，確保軍事審判的獨立性，以兼顧軍事安全與當事人權益。

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