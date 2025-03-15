「亞亞一拖六」是假訊息！李忠憲分析：讓群眾對政府失望支持反對勢力

成功大學教授李忠憲。（資料照）

2025/03/15 12:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣政府硬起來！中配網紅「亞亞」發表武統言論，被移民署廢止居留許可；日前有網紅指出，亞亞是「詐騙離婚型紅統中配」，再將中國前夫、中國小孩及爸媽帶來台灣，直言「一個假結婚帶來6個中國人」。對此成功大學教授李忠憲表示，亞亞還沒拿到台灣身分證，這應該又是某種訊息戰爭的攻擊，這類假訊息的核心目標並非單純的誤導，而是透過製造高度期望與失望的循環來侵蝕民眾對政府的信任。

李忠憲在臉書PO文表示，有關於「亞亞一拖六」的事件，我在很多群組面都看見，第一時間感到義憤填膺，但第二時間的想法是如果這個說法跟現實有些距離，應該又是某種訊息戰爭的攻擊，第一時間也很想分享，但稍微想一想之後，還是作罷，尤其她還沒有拿到台灣的身分證，感覺有些不合邏輯。

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李忠憲指出，三年前的這個時候俄羅斯侵略烏克蘭戰爭時，烏克蘭塑造很多英雄，跟現實有些距離，但李忠憲寫了一篇文章叫做宣傳與公關來探討公正第三方的問題，台灣和烏克蘭是有一些不同，烏克蘭是在戰爭之中，而台灣是在戰爭之前，說實在以訊息戰爭來講，台灣的處境不會比烏克蘭來得好。

李忠憲續指，關於「亞亞的一拖六」這類假訊息的核心目標並非單純的誤導，而是透過製造高度期望與失望的循環來侵蝕民眾對政府的信任，這種策略最終可能讓群眾對政府產生不滿，甚至轉向支持反對勢力，而這正是中共「統戰理論」的一部分。

李忠憲分析，假消息的初步效果是讓大眾誤以為政府無能或縱容問題，進而掀起群眾義憤。然而，當政府依法處理並揭露事實時，與先前被塑造的期待產生落差，導致群眾對政府產生更深的不信任，許多人之所以難以擺脫假訊息的影響，是因為記憶中的強烈情緒反應使他們更堅持原本的信念，提升個人的媒體素養與批判性思考能力，才能有效抵抗認知作戰，避免被操控情緒與立場。

李忠憲直言，身為網紅的責任其實還蠻大的，轉傳散播這類的言論並沒有惡意，希望在台灣各界都被滲透的情況之下能夠得到提醒和增加抵抗力，但有時候會適得其反，他第一時間也很想分享，但有些事情是需要第二時間稍微想一想！

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