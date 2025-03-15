G7外長聲明對中強硬 未提「一個中國」政策

G7外長聯合聲明強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖，這次提到台灣時，未提及「一個中國」政策。（美聯社）

2025/03/15 08:59

〔中央社〕G7外長今天發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。與先前聲明不同的是，這次提到台灣時，未提及「一個中國」政策。

七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯這週在加拿大魁北克省（Quebec）查爾瓦克斯（Charlevoix）會面，今天針對烏克蘭、中東、印太地區等地區情勢及議題發表聯合聲明。

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路透社報導，跟去年11月發布的G7外長聯合聲明相比，今天這份聲明雖未提到對北京侵犯人權的擔憂，但新增了對中國發展核武的關切，也沒提到設法「與中國建立有建設性且穩定的關係」。

值得注意的是，去年11月的聲明提到對台政策時寫道「G7會員國對台灣的基本立場沒有改變，包括已表明的一個中國政策」。但這份最新聲明並未提到「一中政策」。

一中政策指的是承認北京代表中國政府，並確保與台灣維持非官方的關係；數十年來，這項政策是許多西方國家與中國、台灣往來的基礎。這次聲明未提及一中政策，勢必引起北京關切。

今天聲明寫道，G7會員國強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，「並重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖」，也支持台灣有意義參與適當的國際組織。

G7外長今天另發布一份有關海上安全及繁榮的宣言，內容同樣提到台灣，並寫道「我們重申對台基本政策不變，並強調台海和平穩定對國際安全與繁榮至關重要」。

另外，在未點名中國的情況下，聲明指出，G7會員國對東海、南海的局勢仍深感憂慮，並持續強烈反對任何單方面改變現狀的企圖。他們也對在南海日益增加的危險行動、水炮攻擊菲律賓和越南船隻，以及透過軍事化和脅迫手段限制航行和飛行自由的行為表達關切，認為這些行為違反國際法。

聲明也直接對中國軍力發展、持續且快速成長的核武庫表達擔憂，並對中國非市場政策及作法表達關切，認為這些措施導致有害的產能過剩和市場扭曲。

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