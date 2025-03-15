少數軍人及民代親中叛國 呂秋遠籲支持罷免剿匪：失敗將成滿江紅

律師呂秋遠指出，少數軍人背叛國家，在野黨立委持續與中國高官見面，還有少數中國籍配偶，極力否定台灣，政府當然要有相對應作為。（資料照）

2025/03/15 09:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共滲透國軍情事頻傳，總統賴清德近日召開國安高層會議，盤點中國五大威脅，強調中國已是我國「境外敵對勢力」，卻被國民黨批評將兩岸推向「準戰爭關係」。對此律師呂秋遠指出，少數軍人背叛國家，在野黨立委持續與中國高官見面，還有少數中國籍配偶，極力否定台灣，政府當然要有相對應作為。他也呼籲民眾支持大罷免，並強調「一旦失敗，未來3年就是滿江紅」。

賴清德總統13日召集國安高層會議，盤點中國五大威脅。總統也強調，中國塑造在台「治理」假象，已是我國「境外敵對勢力」，政府將嚴格限制具統戰背景的中國人士來台、落實赴中交流揭露等應對。不過國民黨批評賴總統違反憲法兩岸定位，將兩岸關係帶向前所未有險境。國民黨立院黨團還打算推動「反軍事戒嚴」公投反制。

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呂秋遠在臉書發文指出，這幾年的國家安全狀況，其實很令人厭煩。中國明明每天都有軍機繞台，刺探台灣對於這種軍事挑釁的反應，文攻武嚇，好不熱鬧。台灣則是不斷的有內部問題，紛至沓來，就像是在呼應中國入侵台灣的決心。

呂秋遠舉例，像是少數軍人背叛國家，把台灣的軍事機密，包括雄三飛彈等等賣給中國政府、穿軍服拍影片呼籲同事投降、唱中國國歌效忠對岸等等，光是去年就有43人被起訴。但地檢署起訴不容易，法院判刑更輕更難，甚至一年、兩年以後就能出獄，繼續賣國。

呂秋遠也質疑，在野黨立委持續與中國高官見面，回國後刪除各種國防預算，甚至認為打仗的時候才需要編列潛艇預算。雖然多數中國籍配偶喜歡台灣，但卻有少數非常囂張，拍攝各種影片呼籲中國政府快派兵來佔領台灣，貶低台灣人。

「所以，你覺得境外敵對勢力是誰？這還需要說嗎？」呂秋遠強調，「到底是哪個國家，無所不用其極的用各種方式滲透台灣？這不是顯而易見嗎？」他表示去年有43個退役、現職軍人被起訴，隱藏還沒被發現的叛國者還有多少，更不待言。這43人的行為包括，利誘或脅迫現役軍人蒐集機密、填寫效忠中國解放軍的誓約書，以及透過幫派、引進中國資金，指示退役軍人成立「狙擊隊」，規劃對軍事設施及外國駐台機構，進行狙擊任務等。

呂秋遠也坦言，這些人在目前的法規下，經過冗長與嚴謹的法律程序後，即便最後判決入獄服刑，也是短時間就出獄。台灣的法律，對於他們完全沒有嚇阻力。

呂秋遠也指出，少數中配對台灣人的心態，是以天朝上國的心態來看我們。這些人可能透過假結婚來台灣，取得居留證以後，就以各種方式拍攝影片宣傳祖國。輕微的只是批評台灣；嚴重的就希望祖國早日派兵來台收復河山。

呂秋遠也批評，某些台灣藝人，每到中國國慶日，一定就要發表效忠祖國的言論。即便沒有國慶日，隨便來個「一點都不能少」，就要搶著轉貼新華社、國台辦的簡體字文宣。舉辦演唱會一定要說我們都是中國人，從小喝黃河水，只要祖宗跟中國省分沾點邊，就要搶著說自己是四川福建廣東河北人。

呂秋遠也說，這些藝人的行為雖然完全不會傷害到他，但心裡上就是不開心。「為什麼我要讓這些人，賺錢放自己口袋裡，卻要拿我的健保費去看病，然後聽著他們效忠祖國的言語？」、「為什麼我還得要同理他們？藝人在台灣餬口飯吃，會被說是要飯的，到中國傷害台灣人，藉此可以辦演唱會賺錢，就會變得很高尚，就會變得不要飯？」他也直言「傷害自己人來得到利益，比要飯的更不如，好嗎？」

因此針對總統賴清德呼籲立法院修法，針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等5大軍事犯罪行為，由軍事法院審判，由最瞭解軍事運作制度的軍法官來偵辦，「雖然亡羊補牢，也只能如此」。

呂秋遠也強調，對於少數在台灣的中國籍配偶，極力否定台灣，邀請中國武力犯台，當然要嚴加審查他們的身份歸化，也應該要求他們放棄中國護照。呂秋遠也坦言，在言論自由的範疇內，藝人想要透過支持中國官方立場的表演，來取得人民幣，只能由觀眾決定；但如果已經危害國家安全，政府當然也要有相對應作為。

呂秋遠也在文末呼籲，這些都需要修法才能進行。「如果你的選區沒有立委可以罷免，請鼓勵你的朋友參加連署。罷免只能有這一次，一旦失敗，未來3年就是滿江紅，他們想怎麼凌虐政府、刪減預算、乃至於修改任何法律，在憲法法院已經停擺的情況下，已經沒有任何機構能制衡他們」。

呂秋遠強調，「這是罷免，也是剿匪，想要保有自己自由的生活模式，請把握最後一次的機會」。

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