桃園罷免藍委MV「唱」出心聲：傀儡立委 惹怒全民

桃園市罷免第2選區立委涂權吉「全力一擊．罷免涂權吉」團隊，公布40秒短歌主題曲MV，結合民眾作詞、AI改編旋律，與志工動畫創作，直接將罷免理由「唱出來」。 （取自「全力一擊．罷免涂權吉」團隊臉書）

2025/03/14 21:34

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市罷免第2選區立委涂權吉「全力一擊．罷免涂權吉」團隊今天在臉書粉專公布40秒短歌主題曲MV，結合民眾作詞、AI改編旋律，與志工動畫創作，將罷免理由「唱出來」，歌詞提到「傀儡立委，盲從立法，不知什麼是違憲，惹怒全民」，在社群時代，公民以自身創作響應大罷免。

《全力一擊罷免權吉》歌詞描述，「為了權位，謊話連篇，一心來把選票騙，封鎖選民，狂妄霸道，悍然不聽選民諫，傀儡立委，盲從立法，不知什麼是違憲，惹怒全民，青鳥集結，團團圍住立法院，終止亂象顧大局，國眾要變少數席，打倒國昌、傅崐萁，就要罷免涂權吉，全力一擊，罷免權吉。」

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罷免涂權吉領銜人Rick說，歌詞取自1位熱心民眾的自製歌曲，團隊藉AI改編成活力RAP版，在志工招募會播放時，廣受支持者歡迎，希望團隊做出MV，在這樣的催化下，志工再創作動畫，做成主題曲MV。

此外，罷免第5選區立委呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊，日前也有志工用AI製作1首3分鐘罷免呂玉玲的主題曲（https://reurl.cc/o8zNmj）跟MV（https://reurl.cc/lzkEnY），歌詞提到「人民的聲音是最強的武器，無畏無懼站出來的勇氣，面對無能的立法委員，我們的怒吼會點燃革命的野火，送玲離開，民主的未來，我們不再沉默」。

罷免第1選區立委牛煦庭領銜人、聯合罷免團隊發起人之一的牧師陳曉煒說，民進黨這週日在中壢區舉辦的「人民是頭家」政策宣講會，6區罷團都會參加，現場可簽署6區連署書，提醒欲連署的民眾，記得帶身分證與印章。

桃園市罷免第5選區立委呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊，日前有志工用AI製作1首3分鐘罷免呂玉玲的主題曲跟MV，放在網路社群。（取自「Suno」網站）

桃園市罷免第5選區立委呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊，日前有志工用AI製作1首3分鐘罷免呂玉玲的主題曲跟MV，放在網路社群。（取自「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊臉書）

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