覆議案連5敗 卓榮泰：91年有行政、立法兩院直接協商案例

行政院長卓榮泰。（資料照）

2025/03/14 20:52

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院上週所提的總預算、財劃法覆議案，皆遭立法院藍白黨團封殺。民進黨立委邱議瑩昨天質詢行政院長卓榮泰，指「覆議案你已經是連五敗」，行政院如何救濟？卓說，依照憲法的規定和精神，民國91年的案例是直接由行、政立法兩院協商，但不知道現在協商基礎是否存在，協商後續執行是否可能。

邱議瑩表示，覆議案一直不會過，過去賴總統說要依憲依法，請教行政院的救濟管道是什麼？如果要聲請釋憲，依目前的憲法訴訟法規定，參與評議要多過10位大法官，違憲宣告要多於9位大法官，但現在只有8位；若等總統重新提名、立法院通過人事同意權，不知道要等多久，這段時間怎麼辦？

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卓榮泰表示，依照憲法的規定和精神，當然還有憲政的救濟。依照過去的案例，民國91年的案例，直接由行政院、立法院兩院繼續協商，但不知道現在協商基礎是否存在，以及協商後續的執行是否可能。

邱議瑩說，她現在不知道要怎麼協商、派誰協商、誰能主持協商、誰說了算？過去行政、立法兩院是兩院院長坐下來協商，立法院的院長有絕對的主導權，但現在國民黨看這個立法院院長沒有，院長說要來協商他們沒有在理，那要怎麼協商？空窗期預算要怎麼執行？

邱議瑩說，中央的預算沒辦法執行，地方的建設要不要繼續做？當然要繼續做啊，台中市長第一個出來喊，不管覆議過不過，都不應該刪地方的補助款，這麼在意地方的補助款，那為什麼不支持覆議案？

邱議瑩建議，挺總預算的立委，他們所屬的縣市，不應該被行政院排除建設經費，「您可以同意我嗎？」卓榮泰表示，對總預算支持的立委還是相當多數，他們會朝健康的方向去走。

邱議瑩說，卓榮泰的說法好委婉，但高雄8位立委拚得要死，財劃法修法覆議案輸掉，高雄市竟成為最大輸家，花蓮增加228%，高雄只增加49%，是最少的。

卓榮泰表示，支持中央有更健全財政能力的立委，當然會得到中央更多的支持；如果把錢都下到地方去，這樣不合理的規劃之下，未來地方就由地方去處理。

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