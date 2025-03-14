卓榮泰：台灣不可能成為戒嚴時代 內部有問題用民主解決

行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄上台備詢。（記者田裕華攝）

2025/03/14 21:08

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德昨天召開國安高層會議，宣布針對中國統戰威脅採取17項因應策略，其中包括恢復軍事審判制度。國民黨立委游顥今天（14日）質詢關切台灣是否可能走向戒嚴？卓榮泰驚訝反問，「走向什麼」，隨後強調台灣不可能成為戒嚴時代，縱使內部有問題，也可以用民主方式解決。

立法院會今天對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。游顥質詢，賴總統發表談話後，相信全民感到焦慮、恐慌，因為這是走向戰爭的過程，民眾擔憂未來是否會發生戰事。

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卓榮泰答詢說，他更擔憂的是，若台灣沒有自我防衛能力，將無法保障自己的安全。經賴總統裁示後，不見得像游顥說的是「大家都擔憂」，而是想對台灣心謀不軌的人會擔憂，但要保護台灣的人，得到總統最好的政策支持，這是內部更團結的開始，「只要團結就不會分裂、只要不分裂敵人就不會加倍。」

游顥認為，這是給全民扣大帽子，全民擔憂的是，是否發生戰爭、孩子上戰場，聽卓榮泰所說，擔憂的人好像出賣國家，如果感到興奮的人是在期待戰爭嗎？卓榮泰回應，「這是全民要團結，對我們有企圖心的人要擔憂」。

游顥說，卓榮泰指的不是全民，同樣他要講，目前局勢更加緊張，就教院長，賴總統發表談話後，將來不久後有沒有可能走向戒嚴？

卓榮泰聽聞首先愣住，反問「走向什麼？」，確認問題是「戒嚴」後，卓揆嚴正否認。他強調，「我跟你說，不可能台灣成為戒嚴時代」，台灣經過全世界最長的戒嚴，已經走過那個時代，在台灣民主高度發展的今天，有健全的國會、軍隊、社會，有高水準民主素養的人民，當然內部有些問題，但問題可以用民主的方式解決，戒嚴應該不是總統會使用的權力「絕對不是」。

游顥也詢問國防部長顧立雄，軍事審判法重新再啟，與他曾發表的言論與立場有無昨是今非的感覺？過去擔任洪仲丘案律師的顧立雄答詢說，他的立場與見解沒有任何改變，過去的軍事審判違反憲法意旨，也無法獲得人民信賴，因此他會盡最大努力，確保重新打造的軍事審判制度與過去完全不同，符合公平審判的正當法律程序。

游顥追問，為何當初不以倡導的方式修正？顧立雄回應，依據大法官憲法意旨，軍法官缺乏身分保障，所以不是一個真正的法官，因此他們必須確保未來的軍事審判，軍法官具有獨立性、身分保障，這也是為什麼要制定「軍法官人事條例」和「軍事法院組織法」。

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