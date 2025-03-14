傅崐萁被搜藍委批「擒賊先擒王」！周軒諷：國民黨都是賊？

國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

2025/03/14 20:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁位於花蓮的員工宿舍今（14日）遭北檢搜索。國民黨團書記長王鴻薇批評，這是民進黨政府利用行政資源進行政治追殺，直言這是「擒賊先擒王」的策略。對此，政治工作者周軒疑惑，「所以王鴻薇的意思是，傅崐萁是賊王？國民黨都是賊？」

傅崐萁涉嫌在2023年立委選舉期間，與前花蓮縣政府觀光處長、戰天下公司負責人蘇意舜合謀，接受境外敵對勢力資助，向多名國民黨立委提供優惠價格的中國製競選小物，包括指甲刀修容組、帽子、環保袋等，以換取支持其競選國民黨團總召一職。此案涉及商業會計法、反滲透法及刑法投票行賄等罪嫌，檢調已陸續展開調查，並在今日發動第三波搜索。

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對此，國民黨團書記長王鴻薇痛批，這是民進黨府院黨動用龐大行政資源進行政治打壓，目的在於為大罷免案增添柴火。她質疑，過去已有多個地檢署結案的案件，如今卻在此時進行搜索，是否別有用心？更直指此舉是在對國民黨團「擒賊先擒王」，為大罷免製造更多素材。

針對王鴻薇的「擒賊先擒王」說法，周軒在臉書發文反諷，「所以王鴻薇的意思是，傅崐萁是賊王？國民黨都是賊？」此番言論立刻在網路上掀起熱議，不少網友留言表示：「是吃了誠實豆沙包嗎？」、「這比喻讓人哭笑不得」、「朱立倫真的是被當沒有」、「黨內同志認証的『賊王』」、「除了希望自己罷免成功外..還認為自己是個賊」。

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