為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    質疑台中測速照相成效！陳俞融等齊轟「桿王」陷駕駛不義

    台灣大道4段2088號前、有16年歷史的「桿王」測速照相，速限50公里。（記者蔡淑媛攝）

    台灣大道4段2088號前、有16年歷史的「桿王」測速照相，速限50公里。（記者蔡淑媛攝）

    2025/03/14 20:10

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市去年交通事故高達7萬1223件，居六都之冠，市議員陳俞融、陳雅惠等議員指，市府熱衷設置測速照相，卻未能有效改善交通安全，要求檢討測速照相設置速限合理性及退場機制，警察局長李文章強調，測速照相防制交通事故有相當成效，交通事故及取締件數也逐漸減少，每月做檢討做調整遷移。

    台中市固定式測速照相取締件數逐年攀升，從2022年8萬3634件、2023年12萬6364件，到去年達13萬7862件，3年來漲幅6成4，交通罰鍰收入從去年19.7億元暴增至今年的23.5億元。

    陳俞融說，若以每張罰單最低1200元計算，以去年固定式測速照相的罰款至少有1.65億元，金額十分驚人；而且統計2018至2024年10月，全市僅拆除3支固定式測速照相，且是因為工程需求，並非達成降低事故的目標退場，也與警方要教育用路人守法的目的不符。

    陳俞融、陳雅惠、李天生、蕭隆澤及江河樹今在議會警消環衛委員再指，以台灣大道4段2088號前、有16年歷史的「桿王」測速照相為例，速限僅50公里，路段寬四線道、路直又下坡，讓駕駛難以適應是「陷於不義」；環中路東區到大里的限速也僅40、50公公里，也不合理，要求盤點路段的適用性及速限，且要標清楚，裝置前也應知會地方。

    警察局長李文章回應，全市設有固定式測速照相146座（數量居全國第2）、68最科技執法，裝置於全市百大或是分局十大易肇事路口、路段，有效減少交通事故，設久了罰單、事故會減少，每月進行統計，下降至一定數量就會調整、遷移。

    市警局統計，固定式測速照相在去年取締違規13萬7862件，較前一年增加9%，傷亡車禍182件則減少13%；針對台灣大道4段2088號前測桿取締違規件數也減37.7%，交通事故下降6.4%。

    中市測速照相設備數量前5大路段為台74線快速道路、中清路、向上路、環中路；取締件數最多為台灣大道4段2088號及74線快速道路。

    台灣大道4段2088號前、有16年歷史的「桿王」測速照相，去年取締違規9453件。（市府提供）

    台灣大道4段2088號前、有16年歷史的「桿王」測速照相，去年取締違規9453件。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播