質疑台中測速照相成效！陳俞融等齊轟「桿王」陷駕駛不義

台灣大道4段2088號前、有16年歷史的「桿王」測速照相，速限50公里。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/14 20:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市去年交通事故高達7萬1223件，居六都之冠，市議員陳俞融、陳雅惠等議員指，市府熱衷設置測速照相，卻未能有效改善交通安全，要求檢討測速照相設置速限合理性及退場機制，警察局長李文章強調，測速照相防制交通事故有相當成效，交通事故及取締件數也逐漸減少，每月做檢討做調整遷移。

台中市固定式測速照相取締件數逐年攀升，從2022年8萬3634件、2023年12萬6364件，到去年達13萬7862件，3年來漲幅6成4，交通罰鍰收入從去年19.7億元暴增至今年的23.5億元。

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陳俞融說，若以每張罰單最低1200元計算，以去年固定式測速照相的罰款至少有1.65億元，金額十分驚人；而且統計2018至2024年10月，全市僅拆除3支固定式測速照相，且是因為工程需求，並非達成降低事故的目標退場，也與警方要教育用路人守法的目的不符。

陳俞融、陳雅惠、李天生、蕭隆澤及江河樹今在議會警消環衛委員再指，以台灣大道4段2088號前、有16年歷史的「桿王」測速照相為例，速限僅50公里，路段寬四線道、路直又下坡，讓駕駛難以適應是「陷於不義」；環中路東區到大里的限速也僅40、50公公里，也不合理，要求盤點路段的適用性及速限，且要標清楚，裝置前也應知會地方。

警察局長李文章回應，全市設有固定式測速照相146座（數量居全國第2）、68最科技執法，裝置於全市百大或是分局十大易肇事路口、路段，有效減少交通事故，設久了罰單、事故會減少，每月進行統計，下降至一定數量就會調整、遷移。

市警局統計，固定式測速照相在去年取締違規13萬7862件，較前一年增加9%，傷亡車禍182件則減少13%；針對台灣大道4段2088號前測桿取締違規件數也減37.7%，交通事故下降6.4%。

中市測速照相設備數量前5大路段為台74線快速道路、中清路、向上路、環中路；取締件數最多為台灣大道4段2088號及74線快速道路。

台灣大道4段2088號前、有16年歷史的「桿王」測速照相，去年取締違規9453件。（市府提供）

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