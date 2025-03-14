中研院經費遭史無前例刪凍 廖俊智盼立院速排解凍

中研院院長廖俊智。（資料照）

2025/03/14 20:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕藍白刪凍中研院預算，且多項經費不得流用（不可挪其他經費填補），中研院長廖俊智今（14日）表示，正調配經費確保研究人員不受影響，但也指出去碳燃氫計畫因預算尚未審過，經費無法動用，計畫中逾20名成員、每月逾百萬薪資，只能先從其他研究經費挪替借用。

過去立院都以科研為先並尊重中研院經費，但由國民黨、民眾黨主導的立法院之前審議中研院經費，凍結該院業務費3成、12億元，媒體宣傳費用被砍6成，出差旅費刪除15%約3300萬元，據了解，中研院已有一些院所面臨國內差旅費用罄的困境，對於經費的窘迫，廖俊智表示，目前都只能依照研究進行的時間，先向其他研究人員挪用研究經費，希望讓研究人員計畫儘量不受影響，也表示研究是國家重要的根基與發展，許多產業、進步等都根基於科研，不希望因短期預算影響科研長期發展。

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廖俊智進一步指出，中研院的預算看似整體有增加，但事實上其中3億多是來自於院內人員3%加薪人事費，還有因應電費調漲的電費，剩下的1億多則要用於院內基礎建設修繕費用、資安維護、南院新建設施等，但現在最大的問題是經費被凍結3成，加上許多項目不可流用，導致經費調度缺乏彈性，現在只希望立院教育文化委員會盡快排中研院預算解凍案，也坦言擔憂若5月經費都還沒解凍，中研院科研都會大受影響。

中研院近年發展許多乾淨能源、淨零永續技術，包含推動去碳燃氫發電，2023年9月在樹林電廠試驗順利，預計2026年也會在高雄興達電廠測試，預計發電量可達5MW，但該計畫是新興計畫，經費需等立院審過後才能動用，該計畫超過20名成員的薪資目前都是靠挪用其他經費而來。

另中研院與中油合作在宜蘭探勘地熱，廖俊智指出，昨天團隊以傳來開挖地下達1千公尺好消息，這是國內首度開挖到如此深度，離地熱發電又更進一步。

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