中國反分裂國家法20週年座談 陸委會拿賴總統國安高層會議打臉

陸委會指出，賴總統已揭示台灣當前面對的5大國安威脅及17項因應策略，展現反對中共併吞台灣的全民共識與決心。（資料照）（記者鍾麗華攝）

2025/03/14 19:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國今（14）日舉行所謂「反分裂國家法」20週年座談會，重申反獨促統舊調，及恫嚇採取非和平手段可能性，陸委會指出，賴總統昨（13）日已揭示台灣當前面對的5大國安威脅及17項因應策略，展現反對中共併吞台灣的全民共識與決心。

陸委會表示，中共20年前制定的「反分裂國家法」，意圖做為併吞台灣的法律依據，其強制推動統一、甚至不排除動用武力的作法，不僅違反國際法，更違反自由、民主及人權普世價值，國際社會及台灣從未接受。

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陸委會指出，中共對台法律戰由來已久，近年更多次發布各種「懲獨」法令與措施，以違反文明世界基本法律原則與侵害人權的惡法，企圖推進對台「內國化」管治及長臂管轄效力，加強對台恫嚇。中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，更不會改變中華民國是主權國家的事實，只會嚴重傷害兩岸的正常往來，挑起兩岸人民對立，升高兩岸敵意螺旋。

陸委會強調，捍衛民主、維護主權、維持自由民主的生活方式，及堅決反對台灣被中共併吞，是台灣社會最大共識。面對中共對我國家主權的威脅，賴總統昨日已揭示台灣當前面對的5大國安威脅及17項因應策略，政府將秉持「四個堅持」與「四個不變」，強化全社會防衛韌性，全力推動「和平四大支柱行動方案」，展現全國上下團結一致反對中共併吞台灣的全民共識與決心，同時透過與友盟國家的合作，向全世界宣達我們反對中共併吞台灣的國家意志，堅定守護台灣的民主與繁榮。

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