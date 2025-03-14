罷免謝衣鳯邁入二階 目標募集逾4萬連署書

彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」，罷免謝衣鳯進入第2階段，目標募集超過4萬份連署書。（資料照）

2025/03/14 18:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」針對國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯進行連署罷免，今（14日）由領銜人陳世雄等人前往中選會領取第2階段罷免連署書。陳世雄表示，第2階段的挑戰更加艱鉅，目標是募集超過4萬份連署書，以確保達到罷免投票門檻。

彰化第三選區包括溪湖、二林、北斗及溪州等10鄉鎮，這屆立委選舉人數達約27萬人，第1階段罷免門檻需1%連署，第2階段則需10%，彰化「罷免缺衣不可」團在2月收集超過3323份連署書，順利完成一階門檻，第二階則需約2.7萬份連署。

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陳世雄表示，接下來要展開第2階段連署，這是一場艱難的挑戰，任務非常艱鉅，團隊目標是募集超過4萬份連署書，以確保達到法定安全門檻，以正式推動罷免投票，為此需要更多鄉親的參與與支持，彰化罷免團隊提供多元參與方式，並計劃於溪湖、北斗、二林、溪州及芳苑等6個鄉鎮設立固定連署點，提供鄉親更便利的簽署管道。

陳世雄說，這次北上領取第2階段罷免連署書，聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠，他也相當關切彰化狀況，預計本月30日會來彰化參加罷免活動，他認為，這是最後一次機會，台灣人只要拿一枝筆，不必動刀動槍，輕輕鬆鬆就可以拯救國家，最後陳世雄呼籲，全國現職軍公教朋友，可以參與第2階段連署，退休軍公教人員可以來當大罷免的志工，一起保護我們的下一代，保衛台灣的安全和民主自由體制。

彰化「罷免缺衣不可」領銜人陳世雄（左1）巧遇曹興誠（中），一起討論彰化罷免狀況。（陳世雄提供）

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