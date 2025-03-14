馬英九籲賴清德收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」

前總統馬英九。（資料照）

2025/03/14 17:54

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統昨日把對岸中國稱為「境外敵對勢力」，前總統馬英九今日在臉書向賴清德喊話，呼籲賴總統遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，並與中國大陸地區進行和平對話，不要陷國家與人民於不義與苦難！

馬英九表示，賴清德昨天召開國安會議後的宣布，對兩岸關係與臺海局勢將產生重大危機與影響，首先是恢復軍事審判，民進黨昨是今非，對得起洪仲丘以及當初支持改革與人權的人嗎？其次是無論國人赴中國或宗教團體進行交流，都是憲法保障的自由與權利，今天政府要限縮人民自由，必須以法律定之，否則就是行政獨裁。

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馬英九接著說，最重要的是賴清德公然把中國大陸地區視為「境外敵對勢力」，違反中華民國憲法的兩岸定位，也將兩岸關係帶向前所未有的險境。

他強調，自從1991年通過廢止「動員戡亂時期臨時條款」後，法律上不再視中國大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態，如今賴清德要改變現狀，改變兩岸定位，必須修憲，否則只能遵循憲法。

馬英九呼籲賴清德立即冷靜，遵循憲政規定，穩定兩岸關係，以安定民心士氣，有效因應當前變局，同時，面對國家出現如此重大的危機與挑戰，應該邀集朝野政黨領袖與社會賢達，召開國是會議，絕對不可專斷獨行，否則對台灣內部的安定團結，對我國國際關係與兩岸關係，將會產生不可逆料的傷害。

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