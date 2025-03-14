要賴清德收回「境外敵對勢力」說 馬英九：別陷國家與人民於苦難

前總統馬英九（前中）。（資料照）

2025/03/14 18:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德昨（13）日在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力。前總統馬英九對此不滿表示，請賴清德收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，並與中國進行和平對話。

馬英九今日在臉書PO文表示，請賴清德總統遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，與中國進行和平對話，「不要陷國家與人民於不義與苦難！」

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馬英九說，賴清德昨天召開國安會議後的宣布，對兩岸關係與臺海局勢將產生重大危機與影響。「第一，恢復軍事審判，民進黨昨是今非，對得起洪仲丘以及當初支持改革與人權的人嗎？第二，無論國人赴大陸與宗教團體交流，都是憲法保障的自由與權利，今天政府要限縮人民自由，必須以法律定之，否則就是行政獨裁」。

憲法不再視中國為敵人

馬英九指出，最重要的是，賴清德公然將中國視為「境外敵對勢力」，違反中華民國憲法的兩岸定位，也將兩岸關係帶向前所未有的險境。馬指出，自從1991年通過廢止《動員戡亂時期臨時條款》（《憲法》特別條款）後，法律上不再視中國為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。如今賴要改變現狀，要改變兩岸定位，必須修憲，否則只能遵循憲法。

馬英九最後表示：「我希望賴總統立即冷靜下來，遵循憲政規定，穩定兩岸關係，以安定民心士氣，有效因應當前變局。在此我鄭重呼籲賴總統，面對國家出現如此重大的危機與挑戰，應邀集朝野政黨領袖與社會賢達，召開國是會議，絕對不可專斷獨行，否則對臺灣內部的安定團結，對我國的國際關係與兩岸關係，將會產生不可逆料的傷害」。

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