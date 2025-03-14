為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    要賴清德收回「境外敵對勢力」說 馬英九：別陷國家與人民於苦難

    前總統馬英九（前中）。（資料照）

    前總統馬英九（前中）。（資料照）

    2025/03/14 18:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德昨（13）日在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力。前總統馬英九對此不滿表示，請賴清德收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，並與中國進行和平對話。

    馬英九今日在臉書PO文表示，請賴清德總統遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，與中國進行和平對話，「不要陷國家與人民於不義與苦難！」

    馬英九說，賴清德昨天召開國安會議後的宣布，對兩岸關係與臺海局勢將產生重大危機與影響。「第一，恢復軍事審判，民進黨昨是今非，對得起洪仲丘以及當初支持改革與人權的人嗎？第二，無論國人赴大陸與宗教團體交流，都是憲法保障的自由與權利，今天政府要限縮人民自由，必須以法律定之，否則就是行政獨裁」。

    憲法不再視中國為敵人

    馬英九指出，最重要的是，賴清德公然將中國視為「境外敵對勢力」，違反中華民國憲法的兩岸定位，也將兩岸關係帶向前所未有的險境。馬指出，自從1991年通過廢止《動員戡亂時期臨時條款》（《憲法》特別條款）後，法律上不再視中國為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。如今賴要改變現狀，要改變兩岸定位，必須修憲，否則只能遵循憲法。

    馬英九最後表示：「我希望賴總統立即冷靜下來，遵循憲政規定，穩定兩岸關係，以安定民心士氣，有效因應當前變局。在此我鄭重呼籲賴總統，面對國家出現如此重大的危機與挑戰，應邀集朝野政黨領袖與社會賢達，召開國是會議，絕對不可專斷獨行，否則對臺灣內部的安定團結，對我國的國際關係與兩岸關係，將會產生不可逆料的傷害」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播