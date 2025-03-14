民進黨明首場下鄉宣講 台中罷團「罷免慧成宮」冠軍帽助攻

全國首場「人民是頭家」宣講，明天週六下午4點在南屯區水安宮舉行。（民進黨部提供）

2025/03/14 17:45

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨中央黨部啟動下鄉宣講活動，明天週六下午4點將在南屯區水安宮舉行「人民是頭家」全國首場宣講，行政院長卓榮泰將出席說明政策，台中市「展翅廢翔」等6個罷團聯手出擊，屆時到場協助民眾填寫罷免藍委二階連署書，何姓志工表示，約好一起讓「台中罷免慧成宮」冠軍帽飄揚會場。

民進黨首場「人民是頭家」宣講會明天南屯開講，行政院副院長鄭麗君、交通部長陳世凱、民進黨秘書長林右昌、台中市立委何欣純及蔡其昌，立委林楚茵、王義川及台中牙醫師、「女力護國」發言人顏雯馨，都預定上台宣講，而在台下，包括「展翅廢翔」、「中二解顏」、「敲羅行動」、「斷健行動」、「一罷擊臣」及「中三拒瓔」罷團志工將設攤，協助民眾填寫罷免連署書。

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「中二解顏」志工小朱說，台中六個罷團將在水安宮外圍擺連署攤位，會場主軸活動預定下午四時半開始，根據氣象預報，明天下午降雨機率很大，請民眾多多注意防水防雨。

罷團志工串連戴上「台中罷免慧成宮」冠軍帽，要讓藍帽飄揚會場，志工說，怎麼能少了宮帽跟符咒，歡迎愛好民主的台中市民，趕來簽連署書點光明燈，讓帽海飄揚會場。

西、南屯區國民黨立委廖偉翔，並未對宣講及罷免活動發言。

立委何欣純表示，政策宣講會首站就在台中，面對國際情勢變化，這一年來在野黨接連通過違憲的法案，不合理的刪除總預算，試圖影響國家的穩定運作，台中市民唯有團結才能讓這個國家更壯大、更往前，而卓榮泰院長會來到台中，阿純也是講者，與鄉親們親自說明政府政策與當前面臨的挑戰。

罷團要讓「台中罷免慧成宮」冠軍帽飄揚水安宮會場。（「展翅廢翔」罷團提供）

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