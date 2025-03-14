傅崐萁「修容小組」議場集結？國民黨團轟：綠委又又又造謠

郭昱晴說，想說平常他們都腳底抹油走得比誰都快，怎麼這幾個留在議場（最安全的地方？）原來喔，「修容小組」的小組會議。（圖由國民黨團提供）

2025/03/14 17:59

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁在花蓮的住家員工宿舍今被檢調搜索，民進黨立委吳思瑤、林楚茵、郭昱晴紛紛透過臉書、Threads等平台指出，國民黨立委上午突然在議場內集結，原本擔心是要突擊表決，結果是「修容小組」會議？對此，國民黨團痛批：「民進黨立委又又又造謠！」國民黨團在研擬包括反廢死、反空污等公投議題，民進黨應該是「怕了」、「急了」，才會不擇手段地造謠生事。

吳思瑤指出，今天早上議場氣氛詭譎，國民黨立委神色詭異場邊開會，一時還誤以為有什麼議案，國民黨要出怪招？要奇襲？後來真相大白，似乎是「修容組緊急會議」。有圖才有真相，為什麼傅崐萁要禁止立委議場內拍照？原來如此。

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「我是第一個發現狀況有異！」林楚茵也說，原來總是匆匆離開議場的國民黨立委，竟然突然在上午11點20分集結在議場內，害我擔心國民黨要突襲表決，結果是「修容小組」會議嗎？

郭昱晴也說，想說平常他們都腳底抹油走得比誰都快，怎麼這幾個留在議場（最安全的地方？）原來喔，「修容小組」的小組會議。

國民黨團表示，上午黨團立委在議場討論有關公投及相關提案，竟然被吳思瑤、林楚茵和郭昱晴發文故意造謠說是「修容小組」，又被民進黨側翼及媒體拿來帶風向說是「串供」。國民黨團表示，民進黨立委造謠成性，信口開河，想製造聲量無所不用其極。

國民黨團書記長王鴻薇表示，黨團最近確實在討論公投議題，因此在早上十點半就在黨團群組發出要求「甲動尚未解除，請大家留在院區。」隨後在十一點發出「請黨團同仁在11點15分進議場簽字連署」，因此黨團同仁陸陸續續進場簽字連署，何來民進黨立委影射的串供之說。

林楚茵說，原來總是匆匆離開議場的國民黨立委，突然在上午11點20分集結在議場內，結果是「修容小組」會議嗎？（圖由國民黨團提供）

民進黨立委吳思瑤指出，國民黨立委神色詭異場邊開會，一時還誤以為有什麼議案，國民黨要出怪招？要奇襲？後來真相大白，似乎是「修容組緊急會議」。（圖由國民黨團提供）

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