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    罷「傑」死亡連署182人！ 許智傑：區域立委第一多、這麼邪門

    民進黨高市立委許智傑強調，面對罷免從來都不避諱也不避戰。（翻攝許智傑臉書）

    民進黨高市立委許智傑強調，面對罷免從來都不避諱也不避戰。（翻攝許智傑臉書）

    2025/03/14 16:34

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市立委許智傑今天搬出自己遭罷免連署一階數字，其中死亡連署高達182人，在遭罷免區域立委中排第一，許智傑揶揄這連署站這麼邪門。

    許智傑質疑，為什麼罷免民進黨立委連署死亡數這麼高？光看合格率跟死亡數，就可以知道國民黨多噁心，國民黨主席朱立倫以罷制罷就這點程度？可笑；特別是連署許智傑罷免死亡數竟高達182人，區域立委排名第1，罷「傑」連署站這麼邪門？

    他指出，攤開罷免國民黨立委死亡連署，34人當中25人死亡數為0，最高也僅3人，這些數據在在顯示國民黨就是動員、就是抄名冊、就是胡亂連署！國民黨去年提出選罷法部分條文修正草案，針對偽造、假冒提議或連署者訂立罰則，難道是知道自己會犯罪，不勞煩他人，自己先訂立標準處罰自己？

    許智傑強調，他面對罷免從來都不避諱也不避戰，坦蕩又實在做出許多政績，不論是航空、鐵道、觀光以及現在正在推動的AI發展都持續進行，喊話高雄罷「傑」連署站要加油。

    許智傑揭露自己被罷免連署情況，死亡連署多達182人、區域立委第一多。（翻攝許智傑臉書）

    許智傑揭露自己被罷免連署情況，死亡連署多達182人、區域立委第一多。（翻攝許智傑臉書）

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