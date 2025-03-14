批賴清德讓全民感受兩岸衝突敵對風險 朱立倫：麻煩製造者

國民黨主席朱立倫發表「針對『賴17條』重大聲明公開談話」，痛批賴清德總統讓全民感受兩岸衝突敵對風險。（記者施曉光攝）

2025/03/14 16:31

〔記者施曉光／台北報導〕總統賴清德昨天於國安會議後提出5項國安威脅、17項因應策略，國民黨主席朱立倫今天下午發表「針對『賴17條』重大聲明公開談話」說，賴清德已經把過去兩岸努力的成果，轉為敵對的戰爭關係，兩岸和平變成對立，對話交流變成對抗交惡，讓所有民眾立即感受到兩岸衝突敵對的風險。

朱立倫指出，中華民國做為國際上的重要成員，向來希望成為和平締造者、區域安全穩定者，不願意成為麻煩製造者，賴清德昨天發表的17條，相信已經在國際上引起風波，而且到目前為止沒有看到友我國家政府有正面反應。

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朱立倫強調，兩岸關係是幾十年來的歷任總統，都努力希望創造一個和平環境，國民黨的立場堅定，就是中華民國要自立自強，兩岸要和平交流，絕對不能再造成兩岸的對立衝突，賴清德昨天把對岸稱為敵對勢力，這是近30幾年以來第一次把對岸定位為敵對關係、準戰爭關係，也把過去努力的成果轉為敵對戰爭關係，兩岸和平變成對立，對話交流變成對抗交惡。

朱立倫指出，賴清德昨日的談話，讓自己成為兩岸關係的麻煩製造者，而且「賴17條」不但限制軍公教，也限制兩岸學術交流，同時恐嚇宗教界人士，還打壓演藝人員，影響兩岸觀光發展，是嚴重的民主倒退，更對民眾的言論、思想、行動自由形成限制，就是台灣民主的麻煩者，賴清德為了一己之私，鞏固權力，以及遂行台獨的目標，成為台灣民主的麻煩製造者，還要民進黨人士推動大罷免，但所有民眾都清楚知道，誰才是真正應該被罷免的對象。

朱立倫說，國民黨希望建全軍事審判制度，讓軍事與國家安全受到嚴格保護，過去民進黨主張廢除軍法，回歸司法，無論今天國民黨立委提案修法，或立法院長韓國瑜過去主張針對軍法進行修正，都是希望讓軍紀與國家安全受到提升，絕非如賴清德的宣言要恢復軍事審判，並把矛頭指向國軍弟兄，懷疑國軍弟兄的忠誠，用反滲透、國家安全的角度來污名化國軍弟兄忠誠，真正應該把過去的話吞回去的是民進黨，應該向國軍弟兄道歉的也是民進黨。

朱立倫還說，司法正義是社會的基礎，社會信賴必須靠司法維護，但很不幸的是，賴清德就任總統迄今，司法與罷免已經變成手上的兩把大刀，砍向多位縣市長、政治人物、國會議員以及前民眾黨主席柯文哲等人，但每一案都被民眾質疑證據不足，而且完全不對等。司法必須公正，絕對不能成為政治操弄的工具，對民眾而言，如果再以司法操縱、對付在野黨，藉此鞏固個人權位，這會是對台灣民主的最大傷害。

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