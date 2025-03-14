賴清德宣布恢復軍審 范世平：背後恐有美國因素

總統賴清德昨宣布將恢復軍事審判制度，引發熱議。（資料照）

2025/03/14 19:47

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德昨宣布將恢復軍事審判制度，引發熱議。台師大東亞學系教授范世平分析，背後恐怕有美國的因素，軍中共諜案不斷增加，去年竟有43案被起訴，美國如何賣尖端武器給台灣？

范世平今在臉書PO文表示，就在今天於北京舉行「反分裂國家法實施20週年座談會」的前一天，賴清德毫無預警就反守為攻的以「法律戰」來主動出擊。果然今天中國全國人大委員長趙樂際在該會中強調，要「運用法律手段懲治台獨」。

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范世平指出，賴清德正式宣告中國為台灣的「境外敵對勢力」，沒有模糊空間，兩岸就是「敵我矛盾」。他排除各種反對軍事審判的壓力，展現超強意志力與決心。

范世平說，國防部長顧立雄非軍人出身，能沒有包袱的進行改革，打破軍中保守沈痾。他是律師出身，又參與過2013年7月發生的「洪仲丘命案」，可減少軍審侵害人權之疑慮。范也表示，國民黨原本就支持恢復軍審，去年4月還在立院由翁曉玲等16位立委提案，所以沒有反對的理由。如果反對，就證明的確是「境外敵對勢力」的同路人，那該黨立委被罷免的機率大增。

賴清德「敢於碰硬」 軍中人望更高

范世平表示，賴清德根本解決了軍中長期累積的洩密、廢弛職務、抗命、利敵等問題，甚至是叛亂。特別是一年期的義務役已實施，相關問題將層出不窮，賴的「敢於碰硬」讓他在軍中的人望更高。

另外，范世平認為，軍法人員在「洪仲丘命案」後被束之高閣，造成浪費國防大學法律系所培育的人才，也使得人力流失，所以恢復軍審可提振軍法人員士氣。退伍軍人當然也支持，因為過去就有軍審。

范世平表示，這不僅是恢復軍事審判，而是重建軍審制度，包括訂定「軍法官人事條例」、軍事法院與軍事檢察署組織法，讓過去不健全的軍審體制，朝向更公平、公正、公開。所以說顧立雄以往反對軍審而現在贊同，完全是兩碼事。

最後，范世平也指出，恢復軍審背後恐怕有美國的因素，如果軍中的共諜案不斷增加，去年竟有43案被起訴，美國如何賣尖端武器給台灣？何況美國長久以來就有軍審，其制度也可供台灣參考。

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