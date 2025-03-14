「人民是頭家」政策宣講會桃園場週日中壢登場 卓榮泰領軍

民進黨明天起啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，桃園場這週日在中壢區大崙崇德宮登場。 （民進黨提供）

2025/03/14 20:05

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中央政府總預算案與財劃法覆議案都遭藍白封殺，民進黨明天起啓動8場「人民是頭家」政策宣講會，週日桃園場由行政院長卓榮泰領軍，率領內閣團隊，以及民進黨秘書長林右昌，與服務桃園的4位不分區立委王義川、林月琴、郭昱晴、張雅琳，下午3點到5點半在中壢大崙崇德宮宣講，讓鄉親知道藍白濫砍預算的嚴重性。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香說，桃園場部分，由卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳出席，並與林右昌，以及服務桃園的4位不分區立委共同擔任講者，另邀請在地歷史作家、曾任高中教師的李文成，也是Podcast節目《一歷百憂解》主持人擔任助講者。

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「國家要正常運作，全世界才看得到台灣！」黃傅淑香說，行政院提的總預算案跟財劃法覆議案，送了很多次，都被立法院的國民黨、民眾黨封殺，因此行政院必須下鄉跟百姓鄉親說明，覆議案未過的嚴重性及影響層面，像許多單位業務費遭刪，科目沒有編，就不能執行，舉凡租金補貼、育嬰津貼等等，為求國家運轉順利，在行政院長卓榮泰領軍說明下，讓藍白回心轉意，不要一昧為反對而反對。

王義川說，週日將向鄉親報告立法院藍白立委如何毀憲亂政，以及桃園6位國民黨立委如何配合傅崐萁的指揮，亂刪預算、打架耍流氓，當時選舉時，他們如何承諾選民，1年後卻又不顧民生、教育文化以及國防等預算，亂砍一通，另外大罷免藍委議題也是備受關注，他在社群上號召川粉集結，共同參與週日宣講。

桃園市議員魏筠說，台灣是民主法治國家，人民是頭家，但國會現在卻淪為藍白政治操作的工具，選立委是希望他們創造福國利民的法案，但藍白多數立委反而侵害人民基本權利，像惡修憲訴法、選罷法、財劃法等爭議法案，試圖削弱政府執政能力外，更凍結、剝奪人民很多福利，這些都與民生息息相關，因此在卓榮泰領軍說明下，向大家清楚報告政策方向，解析立法院近期的惡劣攻防，讓人民了解、知道，讓民意真正被看見，而不會被藍白的資訊單方面蒙蔽，民眾進而可以主動發聲、向藍白立委表達反對意見，歡迎民眾踴躍參加，一同守護台灣。

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