檢調偵辦傅崐萁涉競選小物案赴花蓮搜索 藍委稱政治追殺

立法院國民黨團總召傅崐萁去年立委選舉期間，提供一同競選的國民黨立委指甲刀修容組、帽子、環保袋等「競選小物」，檢調今日發動第三波搜索。（記者田裕華攝）

2025/03/14 16:03

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁去年立委選舉期間，提供一同競選的國民黨立委指甲刀修容組、帽子、環保袋等「競選小物」，檢調今日發動第三波搜索。國民黨團書記長王鴻薇表示，整件事基本上就是民進黨府院黨，用龐大的行政資源展開政治追殺，不斷想為大罷免增添柴火。檢方應該向外界說清楚，到底是不是政治辦案？

傅崐萁被告發於去年立委選舉期間，與前花蓮縣府觀光處長、戰天下公司負責人蘇意舜合謀，受境外敵對勢力滲透來源中國資助，向多名國民黨立委提供優惠價格的中國製競選小物，以獲取支持他當選黨團總召一職，涉商業會計法、反滲透法及刑法投票行賄等罪嫌。

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王鴻薇表示，整件事基本上就是民進黨府院黨用龐大的行政資源展開政治追殺，不斷想為大罷免增添柴火，這個時間點用過去數個地檢署已經結案的案子，進行大動作的搜索，就是衝著大罷免而來，傅崐萁身為黨團總召，他個人的風吹草動，都會影響整個團隊，民進黨劍指傅崐萁，不管最後結果為何，都為罷免團體增加很多素材。檢方應該向外界說清楚，到底是不是政治辦案？

國民黨立委陳玉珍認為，競選小物此案在各地地檢署很多都已經偵結，如果是涉嫌違反商業會計法，為什麼要勞師動眾由北檢指揮偵辦，這很明顯就是政治力在介入，斧鑿斑斑，目的是要製造寒蟬效應，只要不服賴清德總統的意，都要抓起來，老百姓是不會屈服的。

陳玉珍還說，民進黨政治介入司法，從去年調查前民眾黨主席柯文哲開始，柯最大的罪過就是搶走民進黨的青年票，下一個會辦的會不會是民眾黨主席黃國昌？當所有政治人物都辦得差不多了以後，接下來就是媒體，因為你們都報導總統不喜歡的新聞。

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