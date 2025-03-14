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    國人赴中失聯、遭關押共71人 吳崢曝王育敏竟問「比例有很高嗎？」

    國民黨立委王育敏。（資料照）

    國民黨立委王育敏。（資料照）

    2025/03/14 15:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕賴清德總統昨日提醒赴中國旅行的風險愈來愈高，2024年元旦迄今，陸委會接獲通報國人赴中失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人。民進黨發言人吳崢表示，國民黨立委王育敏竟然在質詢卓榮泰院長時說「71人被中國抓捕『比例』有很高嗎？」

    吳崢在臉書PO文表示，昨天藍白配合中國一搭一唱，異口同聲攻擊賴清德總統。今天國民黨繼續加碼討好中國，為了政治利益，連台灣人的生命安全，都絲毫不在意，演都懶得演！從2024年至今，已經有71名台灣人赴中國遭到留置、盤查、關押，未通報的數字可能還要高出好幾倍。連今年2月傅崐萁組團去香港，同團都有人被抓。

    吳崢指出，賴總統鑑於台灣人赴中國的風險愈來愈高，提出相關機關提高風險管控，落實各種登錄制度，以減少赴中國旅行的可能意外及風險，面對台灣人被中國清算、恣意抓捕，傅崐萁一個屁都不敢放、國民黨一聲都不敢吭！

    吳崢續指，今天國民黨立委王育敏在質詢卓榮泰院長時竟說「71人被中國抓捕『比例』有很高嗎？」，還反嗆政府擬定因應策略是「因噎廢食」，任何一名國人的人身安全，都是政府的大事。任何一名在中國被肆意侵權的國人，都是我們的同胞。

    吳崢直言，國民黨竟然為了向中國輸誠的大旗，連國人的自由與安全，都視為可犧牲的代價，可割可棄，國民黨親中賣台到如此地步，連人民頭家都棄之不顧，拱手任由中國處置。這種政黨，難怪台灣人民會絡繹不絕的站出來唾棄撻伐！

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