中國反分裂國家法20週年座談 前國民黨大陸部主任黃清賢代表「台灣同胞」發言

前國民黨大陸事務部主任黃清賢出席中國今天舉辦的「反分裂國家法」實施20週年座談會，代表「台灣同胞」發言。 （資料照）

2025/03/14 14:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國今天舉辦「反分裂國家法」實施20週年座談會，中共總書記習近平並未出席，中國全國人大委員長趙樂際是最高層出席官員，會中曾任國民黨大陸事務部主任，現任天津南開大學台灣政治研究中心主任的黃清賢代表「台灣同胞」發言。

今天座談會，與會的有中國全國人大委員長趙樂際、中國外交部長王毅、中央統戰部長石泰峰、公安部部長王小洪，以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，以及中央和國家機關有關部門等。

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趙樂際稱，遏制台獨分裂勢力是該法立法宗旨之一，高度重視運用法律手段懲治台獨，未來將牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，推動反獨促統。中國進一步豐富完善依法懲處的制度體系，包括在一中原則基礎上和各國發展對外關係，首次推出依法追究台獨分裂行為刑事責任的司法文件，公佈台獨頑固分子名單並實施懲戒，持續豐富打擊台獨的法律工具箱。

根據媒體報導，黃清賢在會中表示，台灣同胞把握只有「兩岸一家人」才有的優越待遇，積極追夢逐夢圓夢，同時弘揚中華優秀傳統文化，交流合作，增進互信共創新。反分裂國家法是一部協商兩岸統一的法律，以和平方式實現「祖國統一」，最符合台灣海峽兩岸同胞的根本權益。

黃清賢在2016年擔任國民黨特別顧問兼大陸事務部主任，當時國民黨主席為洪秀柱，而2016年11月的國共論壇，洪秀柱與中共總書記習近平舉行「洪習會」，就是由黃清賢負責聯繫對岸。

根據百度百科，黃清賢近年以兩岸學者身分，轉赴中國發展，現為天津南開大學周恩來政府管理學院行政管理系教授 ，也是台灣中華兩岸新時代交流協會理事長、天津市政治協商會議特邀代表。

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