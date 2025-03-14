恢復軍審預告進入戰爭狀態？卓榮泰：只針對特定對象和五大軍事犯罪

行政院長卓榮泰今在立院備詢。（記者田裕華攝）

2025/03/14 14:42

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統昨天宣佈恢復軍事審判制度，國民黨立委王育敏今天在立法院質詢行政院長卓榮泰「台灣現在是否進入戰爭狀態？」卓澄清，並非如此，他並解釋，修法只對特定的對象如現役軍人有叛亂、利敵、洩密、背棄職務、抗命五大行為的軍事犯罪。

王育敏表示，目前的軍事審判制度，只有在戰時才會啟用，當總統一宣佈恢復軍事審判制度的時候，是不是宣告要進入準戰爭的狀態，卓榮泰回應並非如此。

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卓榮泰表示，當年廢除軍事審判，是因為國內的內在因素，產生對軍人人權的問題，但現在是因為外來的威脅，我們有多少現役軍人因為不當被利用、教唆，被不同的條件和人來引誘，做了一些不利於國家的事情，這些外來威脅不同於當年的內在因素。

卓榮泰表示，同時現在政府也會加強軍法官人權教育，這樣一來，我們只對特定的對象如現役軍人、特定的軍事犯罪行為，包括叛亂、利敵、洩密、背棄職務、抗命五大行為的軍事犯罪，這是針對特定對象、特定行為，而不是平、戰之分，我們不容許現役軍人有違背國家忠誠義務的時候才會啟動。

王育敏表示，總統昨天宣佈的17項措施，讓人民感覺到他們的言論自由、行動自由、兩岸交流受到很大的心理上的威脅，因為用一些不確定的概念要來指控，「只要你今天交流就是中共同路人」；卓則回應，並非如此。

王育敏表示，政府列出來的17項措施都是限縮，包括文化、教育、青年求學，甚至中央和地方的民意代表，過去沒管制的現在都要管制，甚至是觀光業者也大跳腳，現在要去大陸旅遊都要登錄報備，觀光業者甚至說，直接告訴他們宣佈戒嚴就好了，兩岸不交流就好了。

卓榮泰表示，無論是旅遊、觀光、訪問，把人帶到中國大陸去卻沒有帶回來，留在那邊的人難道政府都不須關心嗎？王育敏則說，當然要關心，但比例有很高嗎？要因噎廢食嗎？為此就去阻礙正常的交流嗎？

卓榮泰表示，案例已經很多了，包括一貫道等其他宗教團體。陸委會主委邱垂正則表示，目前舉報案件，從2024至今總結有71件。王則說，相較於1年200萬人次的交流，這比例是高還是低？卓說，不能用比例來看。王又說，這樣乾脆說停止兩岸交流比較快。

卓榮泰強調，健康有序的交流是我們在推動的。王育敏則表示，但交流大幅限縮，也不是很健康，現在交流的人都心生恐懼，很容易就被戴上紅帽子，宗教、學術都不能交流。

邱垂正則表示，委員這樣是言過其實，我們是推動正常有序的交流，去風險化、去政治化；王育敏則質疑，陸委會對於那71個案例也是愛莫能助，現在的陸委會是完全沒有功能的，不交流陸委會根本就沒有業務。

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