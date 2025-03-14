昔喊軍法不能復辟 顧立雄：打造健全軍事審判制度、不是恢復過去

國防部長顧立雄（左）強調，他沒有變，而是重新開機，打造一個健全、合乎公平法院的軍事審判制度，不是恢復過去被人詬病的軍事審判。（記者田裕華攝）

2025/03/14 14:40

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統昨天宣佈恢復軍事審判制度，國民黨立委王育敏今天在立法院質詢國防部長顧立雄，指顧過去高喊軍法不能復辟，如今都變了，顧立雄強調，他沒有變，而是重新開機，打造一個健全、合乎公平法院的軍事審判制度，不是恢復過去被人詬病的軍事審判。

顧立雄2013年在洪仲丘案時是人權律師，高喊絕對不允許軍法復辟，現在是否背棄了自己的價值？顧立雄表示，過去的軍事審判確實有違反憲法，而且有不被人民信任的情況，「我的見解並沒有改變」，王追問？那現在情況有改變了嗎？現在並沒有改變。

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顧立雄表示，接下來他要盡他個人最大的努力，確保重新開機的軍事審判制度跟過去的制度是不一樣的，「我們要確保公平審判，確保合乎過去的正當法律原則」。

王育敏質疑，方案如果還沒出來，賴總統就高喊要恢復軍事審判，是不是先射箭再畫靶？顧立雄回應，國防部現在正在全盤的檢討軍事審判法，相關的配套措施，例如過去被詬病的軍法官身分保障，容易被外部干預的部分，「我們要訂定軍法官人事條例、軍事法院的組織法和軍事檢察署組織法，提高到法律的位階」。

王育敏表示，國防部、法務部日前有提出可以改善，但顧立雄、柯建銘的態度是寸步不讓，既然認為是最進步的象徵，那今天軍中的人權是要倒退走了嗎？總統提的時候顧立雄都沒有表達反對嗎？都沒有意見嗎？

顧立雄表示，目前的軍事審判法並沒有完全廢除軍事審判制度存在的可能性，現在要重新打造一個健全的軍事審判制度，是符合一個公平法院的軍事審判制度，而要揮別過去那一段被人詬病，不被人信任的軍事審判，這一點是重新開機、重新打造，不是恢復過去那樣的軍事審判。

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