檢調搜索傅崐萁喊「停止追殺」 黃帝穎：前科累累不用扯政治迫害

國民黨立院總召傅崐萁就花蓮住家遭檢調搜索議題舉行記者會並對外說明。（記者田裕華攝）

2025/03/14 14:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調獲報，戰天下公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，台北地檢署今天發動第三波搜索。對此律師黃帝穎表示，搜索票是法院裁准，代表檢調蒐證傅崐萁所涉犯罪跡證足以說服法官裁准搜索票。

針對檢調大動作搜索，傅崐萁喊冤，稱團購小物案在2024大選前已被各地民進黨候選人告發，並且各地地檢署都已偵結，所有團購一切合法，且與境外資金無關，各地地檢署全部簽結，結果沒有管轄權的北檢今天還到花蓮搜索員工宿舍，想要把澆水種花種草的職工帶走，再違反偵查不公開洩密給特定媒體製造話題，請賴清德不要再用拙劣的方式追殺在野黨。

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黃帝穎在臉書PO文表示，傅崐萁是現任立委、徐榛蔚是縣長，搜索官邸受矚目，檢調蒐證應是更為嚴謹，才能說服法官裁定核准搜索票，傅崐萁三大犯罪前科若扯政治迫害沒人會信。

黃帝穎直言，傅崐萁三大犯罪前科，多個有罪判刑橫跨國民黨執政期間，司法院裁判書顯示傅崐萁前科累累，所以不用扯什麼政治迫害，這類藉口沒人會信！

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