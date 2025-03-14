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    檢調偵辦傅崐萁涉競選小物案赴花蓮搜索 告發人溫朗東：顯然有根據

    立法院國民黨團總召傅崐萁。（記者叢昌瑾攝）

    立法院國民黨團總召傅崐萁。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/14 13:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁涉「送」同黨立委競選小物，經費恐與中資有關，政治評論員溫朗東2月告發，檢調今赴花蓮搜索也疑與此事有關；對此，溫朗東表示，這顯示他和律師詹晉鑒的告發有所根據，他也盼望公正的司法能給台灣人一個答案。

    北檢指出，2月14日接獲民眾告發戰天下公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，為保全證據，指揮調查局北部地區機動工作站發動三波搜索。2月27日搜索蘇意舜、戰天下有限公司等5處所，3月11日至今14日，搜索李姓被告台中、花蓮居所等共3處所，本案由檢察官持續調查釐清中。

    溫朗東在臉書PO文表示，在他告發傅崐萁「修容組」涉嫌反滲透法、妨害投票罪、違反政治獻金等案之後，傳出傅被搜索的消息。「顯見我與詹晉鑒律師的告發有所根據，數十萬份的修容組，涉嫌沒有實質購買、沒有金流、發票造假」。

    溫朗東說，查辦國民黨立院總召的案子，司法勢必承受巨大的壓力。「在這裡呼籲藍白尊重司法，勿枉勿縱。對傅崐萁引發的國會亂象，台灣人需要公正的司法給我們一個答案」。

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