民進黨揭中共對台5大威脅 籲藍白勿扯台灣後腿傷害國安

民進黨發言人韓瑩、中國事務部主任吳峻鋕今日舉行「中共統戰大舉來襲，藍白『飼鳥鼠，咬布袋』？」記者會。（民進黨提供）

2025/03/14 13:04

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨發言人韓瑩、中國事務部主任吳峻鋕今（14）日舉行「中共統戰大舉來襲，藍白『飼鳥鼠，咬布袋』？」記者會。吳統整當前5大國安威脅，包括威脅國家主權等，而政府也採取許多積極措施反制中國滲透，與國際相呼應。韓瑩表示，中共一連串統戰作為撕裂台灣社會，藍白莫再扯台灣後腿，傷害國安。

中國對台滲透日益加劇，2024年共諜案起訴人數為2021年的3倍，日前也有在台中配網紅拍攝影片鼓吹武統言論，總統賴清德昨召開國安高層會議，提出對應5大國安及統戰威脅及17項因應策略。

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韓瑩表示，近期武統言論頻傳，國民黨卻護航，根本是配合中共在台灣打著民主反民主，已侵犯國安與社會安定，更踩到普世價值與台灣社會底線，絕大多數台灣人都無法接受。鼓吹戰爭不僅「聯合國公民與政治權利國際公約」明確禁止，也涉犯我國刑法第153條，政府於法有據，守護台灣安定。

韓瑩說，中共利用極少數在台中配進行統戰、撕裂台灣社會、混淆視聽認知，甚至鼓吹武統言論的行徑，不僅完全無助兩岸良性互動，更傷害已融入台灣民主社會的絕大多數善良中配。中共應自省、懸崖勒馬，立刻停止各項對台惡意作為。

吳峻鋕指出，檢視過去一段時間，中共對台的統戰威脅包括：對國家主權威脅；對國軍滲透及間諜活動；混淆國人對國家認同；藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透威脅；藉融合發展吸引台商、台青威脅。

吳峻鋕表示，中共對台滲透統戰不僅無孔不入、層出不窮，去年總統大選後更是變本加厲，作為負責任的政府，為保衛台灣國安與民主自由，必須提出積極強化的作為，包括，陸委會宣布暫停中媒「海峽導報」來台駐點；教育部則宣布禁止與中共統戰部直屬學校合作；內政部聲請解散統促黨、復康聯盟黨等。

吳峻鋕也提及，中國在國際進行滲透有四大作為，包含認知戰、跨境鎮壓、駭客及間諜，包括美國、英國、日本等都有明確的反制作為。總統昨天所提出的17項作為，就是政府面對中國對外擴張野心所作出的對應反制作為，阻絕中國野心。

最後，韓瑩表示，中共統戰大舉來襲，藍白卻在國會大開國安漏洞。包括前總統馬英九、國民黨團總召傅崐萁曾提出欲修法限縮「反滲透法」；國民黨立委提案修「兩岸人民關係條例」將中配入籍從六年改為四年、廢除中國人繼承台灣人遺產上限，以及各種架空政府、弱化國防、離島引進中資等提案，還包括阻擋民進黨修法「立委赴中報備」近50次等，呼籲藍白莫再扯台灣後腿，傷害國安。

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