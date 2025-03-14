「憑什麼反國民黨」 周軒爆民眾連署罷藍委竟遭里長、棟委關切

圖為民眾連署罷免桃園市國民黨立委牛煦庭。（資料照，罷牛領銜人陳曉煒提供）

2025/03/14 14:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動遍地開花，昨日起雙北大罷免11個團體正式進入第二階段連署，但政治工作者周軒在臉書發文指出，有桃園民眾連署罷免國民黨立委牛煦庭，不料竟先後被里長等關切，對方甚至揭露這位民眾的外公生前曾加入國民黨，並質問他「憑什麼要反國民黨，你也是中華民族、中國人啊！你為什麼要支持台獨啊！」誇張情節引發網友熱議。

周軒在臉書發文指出，有民眾因為連署罷免被查水表。他表示這位民眾住在桃園龜山區陸光里，先前有去登記連署罷免牛煦庭，不料卻遭遇一連串離奇事蹟。

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周軒指出，「首先，他先被里長關切，又被他們社區的棟委關切，最近是不是有去連署罷免？」、「再來，他的家人被打電話關切，問他為什麼要去連署罷免國民黨？」

接著最可怕的來了，「里長、棟委，居然都知道這位朋友的外公生前是幹嘛的！還知道這位朋友的外公生前是什麼時候加入國民黨的！」這位民眾因此「嚇死了」，因為他外公生前是國民黨員這件事根本沒幾個人知道，但他們社區的棟委居然知道。

周軒表示，這位民眾向里長還有棟委解釋，「我自己作為公民有我自己權利，我也沒有做任何危害社區的事情，請你們理解」。不料棟委竟然激動表示，「你外公也是國民黨員，憑什麼要反國民黨，你也是中華民族、中國人啊！你為什麼要支持台獨啊！」

周軒直言，「這位朋友是很憂心，因為他去連署罷免，結果他的資料居然里長跟棟委都知道？」對此情況他也直呼「真的太誇張了啦，國民黨」。民進黨立委沈伯洋也留言指出「太過份了吧！」

其他網友也紛紛留言指出「這就是真正的白色恐怖」、「白色恐怖從來都沒有離開呀」、「不罷不行」、「可以提告了」、「是從哪裡洩漏出去的呢？感覺這應該要好好追查⋯」、「情勒到最滿欸」、「管委會委員就這麼囂張」等。也有網友指出「陸光里是眷村」、「是地方選委會把資料流出去的吧！」、「看來是眷村改建社區的鬼故事」

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