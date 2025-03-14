洪秀柱再角逐國民黨主席？特助張雅屏：正在長考、也可能推薦支持某人參選

目前擔任前國民黨主席洪秀柱特助的前國民黨副秘書長張雅屏。（資料照）

2025/03/14 14:04

〔記者施曉光／台北報導〕目前擔任前國民黨主席洪秀柱特助的前國民黨副秘書長張雅屏，今日上午接受廣播節目專訪時被問到洪秀柱是否可能參與今年黨魁改選時指出，洪秀柱正在長考這個問題，思索要如何讓國民黨可以真的站起來，主持人質疑有說等於沒說，並追問究竟洪的想法為何，他則回應，「不能講參選不參選的問題，這樣子會造成她（洪秀柱）的困擾啦！」

當主持人進一步追問，洪秀柱是否不排除親自站出來？張雅屏說，「就長考嘛！」主持人再問，洪秀柱是否可能推薦支持某一個人出來參選？他則說，「當然囉，當然！」

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張雅屏表示，國民黨不能再睡了，但由誰來扛責任，有人說不要有私心的，要心無旁鶩，好好做主席的，不會想下一個職務的人，或是對全國局勢有經驗，不能有學習期的，洪秀柱目前的想法就是在長考這個問題。

對於主持人提及，過去國民黨「換柱」之後，黨內沒有男人要出來扛，洪秀柱就參選黨魁，張雅屏說，「假如再出現沒有人要扛，她（洪秀柱）又有這個使命感，那你說她會不會跳下來，像當年『換柱』之前所謂的滿城盡是黃金甲，沒有任何一個男子願意出來打這場仗，她會不會有這個可能？我不敢幫她宣布，她只是跟我講說，她確實不排除在長考這樣一個問題。」

談及包括台中市長盧秀燕等幾位可能的黨魁人選，張雅屏表示，有人說選總統要先當黨主席，但事實證明，國民黨自從沒有黨產後的黨主席，與過去有黨產的黨主席，完全是兩回事，過去的主席可以指揮千軍萬馬，現在「軟趴趴的，因為你要大選又有顧忌的人，真的坐不了黨主席這個位子」，面對民進黨要戰，「一個不能戰的主席，有顧慮的主席，你怎麼打仗啊！」

此時，主持人追問所謂「有顧慮的人」是指誰？張雅屏則說，想要選總統的人就一定有顧慮，因為會想要中間選票，「其實這個黨主席不要再去想中間選票，應該先把你的選票穩固好，讓你的候選人去爭取中間選票。」

此外，針對黨內質疑黨中央幫助罷免連署不力讓黨中央感到委屈，甚至國民黨發言人楊智伃日前還淚撒電視台攝影棚，張雅屏不以為然的說，過去洪秀柱擔任黨主席時，國民黨遭黨產會清算，「我們也很辛苦啊！當時被罵得跟狗一樣啊！被罵是正常吧！被罵不是委屈，是因為這個工作本來就有責任存在」，他還說，「你不能去討拍呀！我覺得做政治工作最重要的是你不能去討拍呀！」

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