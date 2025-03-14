為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    開箱五大地雷情人節禮物 蔣萬安曝現在都送太太「這個」

    今是白色情人節，蔣萬安開箱五大地雷情人節禮物。（摘自蔣萬安IG）

    今是白色情人節，蔣萬安開箱五大地雷情人節禮物。（摘自蔣萬安IG）

    2025/03/14 12:37

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今（14日）是白色情人節，台北市長蔣萬安在社群開箱「五大地雷情人節禮物」，包含馬克杯、巧克力、娃娃等都是他曾送過的地雷禮物，他也表示現在送太太最好的情人節禮物，就是自己在家一打三應對孩子們，讓太太去看演出放鬆等。

    蔣萬安instagram帳號今貼出一則影片，是幕僚整理網路上流傳「五大地雷情人節禮物」，排名第五的是馬克杯，蔣萬安幽默表示，杯子上如果有印自己的照片，那就是另一半最好的禮物；第四名則是拼圖，蔣萬安也認為，拼到一半情侶可能因此吵架。

    第三名是化妝品，蔣萬安說自己從沒踩過這個雷，幕僚則解釋是網友多擔心另一半買錯色號；第二名為巧克力，原因是太容易取得，會被覺得像是交差；榜首則是娃娃，原因是網友認為太占位子。

    蔣萬安表示，馬克杯、巧克力以及娃娃都是自己曾經送過的，影片最後還加碼開箱「最大地雷禮物」為「我就是你的禮物」，蔣萬安說自己每年都會跟太太這樣說，他也認為不管送什麼禮物，心意最重要。

    蔣萬安今出席受訪表示，之前也特別讓太太休息一下，去國家音樂廳聽台北市國樂團表演以及去義剪，他自己則在家裡「一打三」，這就是送給太太最好的情人節禮物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播