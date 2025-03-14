開箱五大地雷情人節禮物 蔣萬安曝現在都送太太「這個」

今是白色情人節，蔣萬安開箱五大地雷情人節禮物。（摘自蔣萬安IG）

2025/03/14 12:37

〔記者甘孟霖／台北報導〕今（14日）是白色情人節，台北市長蔣萬安在社群開箱「五大地雷情人節禮物」，包含馬克杯、巧克力、娃娃等都是他曾送過的地雷禮物，他也表示現在送太太最好的情人節禮物，就是自己在家一打三應對孩子們，讓太太去看演出放鬆等。

蔣萬安instagram帳號今貼出一則影片，是幕僚整理網路上流傳「五大地雷情人節禮物」，排名第五的是馬克杯，蔣萬安幽默表示，杯子上如果有印自己的照片，那就是另一半最好的禮物；第四名則是拼圖，蔣萬安也認為，拼到一半情侶可能因此吵架。

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第三名是化妝品，蔣萬安說自己從沒踩過這個雷，幕僚則解釋是網友多擔心另一半買錯色號；第二名為巧克力，原因是太容易取得，會被覺得像是交差；榜首則是娃娃，原因是網友認為太占位子。

蔣萬安表示，馬克杯、巧克力以及娃娃都是自己曾經送過的，影片最後還加碼開箱「最大地雷禮物」為「我就是你的禮物」，蔣萬安說自己每年都會跟太太這樣說，他也認為不管送什麼禮物，心意最重要。

蔣萬安今出席受訪表示，之前也特別讓太太休息一下，去國家音樂廳聽台北市國樂團表演以及去義剪，他自己則在家裡「一打三」，這就是送給太太最好的情人節禮物。

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