酒駕零容忍！台南學甲警專案執法 違規改裝也是重點

學甲昨晚攔檢重機，環保、監理單位稽查有否違規改裝排氣管、燈具。（學甲分局提供）

2025/03/14 12:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲警分局12日起展開為期5天的「酒駕零容忍」專案執法行動，昨晚（13日）聯合環保局及麻豆監理站稽查，攔查35輛汽機車，查獲1起酒駕案件，另違規改裝就開出19張罰單，新執法的改裝排氣管須合格認證也是取締重點。

分局今天（14日）統計，昨晚取締酒駕專案勤務共攔查35輛汽機車，查獲違規改裝燈光及排氣管車輛19件，機車排氣管改裝召回檢驗噪音1件，其中攔查40歲陳姓男子酒後駕車，酒測值超標，被依公共危險罪移送法辦。

請繼續往下閱讀...

學甲警分局表示，除了針對非法改裝排氣管、燈具車輛進行攔查取締，以降低噪音污染及燈光照射外，本次專案執法行動將重點巡查學甲、將軍、北門等地區的餐廳、小吃部等易飲酒場所周邊路段，同時也加強宣導「酒後不開車，開車不喝酒」，找代駕返家的安全觀念。

學甲分局長巫建德說，除了專案執法，警方另將採機動巡邏與定點稽查方式，全面攔檢可疑車輛，全力防止酒後駕車案件發生。

台南學甲警分局12日起展開為期5天的「酒駕零容忍」專案執法行動。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法