賴總統提落實赴中交流揭露制度 邱垂正：維護國安必要政策方向

陸委會主委邱垂正受訪。（記者田裕華攝）

2025/03/14 12:11

〔記者方瑋立／台北報導〕為因應中國對台五大威脅，總統賴清德昨提17項策略，其中包括落實公職、宗教等公益團體赴中國交流的揭露制度。陸委會主委邱垂正今（14）對此受訪表示，將持續宣導、盤點現行機制並完善社會溝通及法令依據。他強調，面對中共對台灣整體社會統戰步步進逼，這是維護國家安全、社會安定、人民福祉必要的政策方向，會全力落實。

為防杜中國干預與統戰，賴清德昨宣示，政府應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。內政部也應建立宗教團體等公益組織赴中國交流之揭露制度，以防杜中國的干預與統戰。

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對此，邱垂正今天到立法院院會備詢前受訪表示，針對國人赴中風險，陸委會一向呼籲赴中港澳應利用動態登錄系統自主登錄，倘若出現人身安全危機，政府將提供必要協助。

邱垂正說，目前會先持續宣導國人配合登錄制度，鼓勵國人為了自身安全盡量來登錄，包括學校、公職人員都已可以向陸委會登錄、申報。

有關宗教等公益團體赴中的揭露制度，邱垂正說明，將在做好社會溝通的同時，盤點相關機制和法令，強化並完善現行制度，法規不足之處，會先以執法、命令等各項行政措施為先，若遇有法律不足，也會啟動修法，逐步完成。

邱垂正指出，台海不安和兩岸關係緊張的根源，一直都是中共對台侵擾或複合性施壓，包括軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰以及一連串的認知作戰跟灰色地帶侵擾。

邱垂正強調，中國對於台灣整體社會的統戰滲透步步進逼，這是維護國家安全、社會安定、人民福祉，必要的政策方向，會來全力落實。

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