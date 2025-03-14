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    北市府憂雙城論壇、世壯運受衝擊 顏若芳：沒中國就無法執政？

    民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

    民進黨台北市議員顏若芳。（資料照）

    2025/03/14 12:07

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國軍被中共滲透的事件頻傳，總統賴清德昨宣布將恢復軍事審判制度，對抗境外勢力對台灣的威脅，北市府憂心，雙城論壇今年在上海辦，恐怕受衝擊，甚至近期要辦的龍舟賽、世壯運等兩岸相關交流，都得看中央准不准。對此民進黨台北市議員顏若芳表示，天大笑話，台北市長蔣萬安是沒有中國就無法執政了嗎？

    顏若方在臉書PO文表示，台北市政府把兩岸緊張情勢一昧怪罪到賴清德身上，卻對中國的步步進逼充耳不聞，根本就是心虛，自甘墮落成為中共的協力者，雙城論壇過去舉辦前夕，台灣社會都會有一波廣泛討論，然而多年來，台北市政府卻無法明確、老實的說明雙城論壇對城市治理的實質效益，只會一昧拿著「兩岸交流」的神主牌，最終卻換來一場空。

    顏若芳指出，且在雙方代表職級不對等、上海方代表也屢屢口出狂言大吃台灣豆腐之下，雙城論壇早已成為北市府用來媚共的活動，說句實話，不辦也罷！另外在世壯運的部分，截至今年2月，北市府已號稱有超過100個國家選手報名參賽，但北市府卻對中國最在意、最呵護，明明有機會辦理全球盛會，理應廣邀世界好手，北市府卻目光如豆，僅因中國恐無法參賽就哭鬧，可見蔣萬安巨嬰思維不減，整個市府似乎沒有中國就無法執政了。

    顏若芳直言，來自中國的敵意，世界都看得出來，就只有中國國民黨和台北市政府，還沈浸在中國好棒棒的粉紅泡泡裡，成天狂打台灣人、歌頌中國人，不思進取、可悲至極。

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