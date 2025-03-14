賴清德宣布恢復軍事審判 陳其邁：各黨應凝聚共識解決境外敵力滲透

對於總統賴清德宣布恢復軍法審判以防止中國滲透國軍，高雄市長陳其邁認為各政黨應以台灣安全凝聚共識，解決境外勢力對台灣主權與安全的滲透和威脅。（記者許麗娟攝）

2025/03/14 12:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕國軍被中共滲透的事件頻傳，總統賴清德昨宣布將恢復軍事審判制度，對抗境外勢力對台灣的威脅，高雄市長陳其邁今（14）日被問及此事時呼籲，各政黨應以台灣安全和台灣優先凝聚共識，有更好的法律框架解決境外勢力對台灣主權與安全的滲透和威脅。

近期屢傳出台灣現退役軍人遭中共滲透，總統賴清德於昨日召開國安高層會議，並宣布將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判，同時國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，修正對於領取退除給與人員之相關規範等。

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陳其邁表示，把中國做為境外敵對勢力，主要是這幾年中國對台灣中華民國國家安全威脅與主權侵犯的考量，這幾年中國持續對國內滲透、發展組織、頻繁軍演、各式外交封鎖，這些不友善的動作危及我們國家的主權，隨著中國軍力不斷提升，軍艦在太平洋第一島鏈進行更多、更頻繁的飛彈試射、軍力投射等，都非國際上所樂見的。

陳其邁說，和平對等、尊嚴的交往，也要適度尊重和承認台灣做為一個民主自由國家和人民基本的權利，才是兩岸未來和平最重要的基礎，不重視台灣的存在，一味的外交打壓、軍事演練，只會讓兩岸人民越來越遠，面對中國的武力威脅、外交脅迫、侵犯主權等行為，台灣應該更團結，修法部分也希望國內各政黨能以台灣的安全、台灣優先為考量，好好的凝聚相關共識，有更好的法律框架解決境外勢力的滲透，或是對台灣主權、安全的威脅。

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