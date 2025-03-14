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    賴清德定調中國是境外敵對勢力 顏擇雅曝反統戰新論述

    總統賴清德昨召開國安高層會議，並於會後舉行記者會，針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（資料照）

    總統賴清德昨召開國安高層會議，並於會後舉行記者會，針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（資料照）

    2025/03/14 14:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，也提醒機關提高國人赴中旅遊風險意識。對此作家顏擇雅表示，台灣這邊根本應該發展出一種論述，說誰破壞兩岸和平，誰就會成為中華民族千古罪人。這才是真正的反統戰。

    顏擇雅在臉書PO文表示，賴總統昨天有一句話：「這樣的中國，已是反滲透法所定義的境外敵對勢力。」媒體經常轉述為「中國是境外敵對勢力」。她反對這種說法，贊成的措辭是「中共是境外敵對勢力」，台灣許多人已不再去區分中國、中共，是可以理解的。但總統與官方發言還是應該要區別二者。

    顏擇雅指出，一來，是為了在台灣凝聚共識。再怎麼來說，在台灣，反共的人都遠多於反中。正因為兩岸越來越緊張，社會共識對台灣來說只會越來越重要，二來是符合法理。當初立法措辭會用「勢力」，正因為兩國論尚未入憲。法理上，台灣與大陸依然同屬中國。官方可以指出法理與現實脫節的荒謬，對台灣造成的種種不便，但官方正式發言，尤其總統，最好還是在法理框架之內。

    顏擇雅續指，三來是為了戰略，我們分化中國人與中共都來不及了，為何要逼所有中國人都團結到中共後面？我們雖然沒要顛覆中共政權，但至少在武力犯台這一塊，我們希望中國民心是心向和平的。我們希望中國人民知道中共的武統企圖是為自己，不是為人民。

    顏擇雅直言，她認為台灣這邊根本應該發展出一種論述，說誰破壞兩岸和平，誰就會成為中華民族千古罪人。這才是真正的反統戰。

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