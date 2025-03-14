賴總統定調中國為境外敵對勢力 傅崐萁：台灣現在要何去何從？

國民黨團總召傅崐萁（右）與民進黨總召柯建銘在議場交換意見。（記者田裕華攝）

2025/03/14 11:57

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德在國安高層會議後發表談話，定調中國為境外敵對勢力，也提醒機關提高國人赴中旅遊風險意識。立法院國民黨團總召傅崐萁今（14日）受訪表示，賴清德已經正式引爆這顆核彈，台灣現在要何去何從？2300萬人是要維持現狀，還是走向烏克蘭？我們好好來思考，而且思考的時間非常有限。

傅崐萁指出，賴總統拋出震撼彈，台灣是不是處在「準戰爭邊緣」？台灣是不是要對所有軍公教人員實施「忠誠調查」？甚至用戒嚴的方式，把軍公教當作敵人；還有百萬的台商他們的生存權，是不是到大陸去就是通敵？所有的教育界、文化界兩岸的交流，觀光業者要放棄14億人的市場，只要做觀光旅遊是否就是通敵？還有這麼多全國的宗教信仰在兩岸交流，是不是就是通敵？

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傅崐萁表示，包括軍公教、返鄉祭祖、宗教界、教育文化觀光界，這些人是不是都要面臨軍事審判？賴清德是不是要讓兩岸成為真正的戰爭邊緣？台灣人民要好好思考，一任總統不過4年，做好繼續做，做不好換人，台灣真的要推向戰爭邊緣嗎？

傅崐萁認為，賴清德已經正式引爆這顆核彈，台灣現在要何去何從？2300萬人是要維持現狀，還是走向烏克蘭？我們好好來思考，而且思考的時間非常有限。是不是一任4年的總統就要讓台灣全部走向戰爭，我們好好思考，所有未來的交流，是不是都是跟敵營來通敵？真的希望全國人民來好好思考。

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