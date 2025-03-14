朱立倫：國民黨支持軍事審判健全化 賴清德應為污名化國軍道歉

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/03/14 11:41

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統昨天宣布要檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，國民黨主席朱立倫今天在臉書發文質疑賴清德的言談過程竟將檢討修正的原因，指向努力在前線為國人努力防衛中共的國軍弟兄，這不僅是逃避民進黨的責任，更令軍心大受打擊，身為三軍統帥的賴清德應當向國軍道歉。

朱立倫並指出，早在賴清德宣布檢討修正「軍事審判法」，國民黨立委徐巧芯等人去年就主張修正「軍事審判法」第34條，主張為維護國家安全且為因應戰時的特殊情況，對於現役軍人在戰時危害軍事利益的犯罪，應由軍事審判，以達成維護軍事利益及國家安全之目的，也避免戰時違背「特別法優先原則」而形成混亂，他強調，過去民進黨破壞軍事審判程序，強調由司法機關審判，導致相關案件在戰時恐無法進行軍事審判，違背戰時軍事審判目的，有害軍事任務之遂行。

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朱立倫說，縱使國民黨堅定支持軍事審判健全化，有效抵禦中共發動戰爭的軍紀問題，但國民黨決不認同賴清德把修法理由指向國軍，「賴清德聲稱修法理由是因應中共對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，無疑是指控國軍遭受中共滲透，這顯然是『對內尋找敵人』的政治操作，賴清德已然是厚著臉皮的逃避歷史責任。」

朱立倫指出，導致軍事審判程序破碎，顯然是民進黨造成的問題，無論過去前總統蔡英文主張「將軍事裁判權回歸司法院」，立法院民進黨團總召柯建銘主張「軍事司法審判基本上已經違憲」，國防部長顧立雄要求「軍事審判體系回到司法一元化」，都是造成如今軍事審判困難的原因。

朱立倫還說，立法院長韓國瑜過去曾強調軍事法庭的重要性，蔡英文卻嚴正要求曾經身為職業軍人的韓國瑜「把話收回去」，結果今天事實是民進黨把話吞回去，卻把髒水潑向國軍。

他強調，民進黨若要以共軍滲透國軍為由進行修法，就必須先回應民眾內心的疑問，軍事法庭審判如果能有效對於抵禦共軍滲透，當年激進主張全面廢除的民進黨，是否造成近年共軍滲透的危機？是否應當為歷史道歉？國民黨要求賴清德承認民進黨政治操作導致軍事審判的歷史問題，並向遭受污名化的國軍道歉，並呼應國民黨的主張，提高國軍加給，強化國家安全，提升國軍士氣。

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