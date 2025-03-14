賴清德稱中國「境外敵對勢力」 林濁水建議改一字：較穩健

總統賴清德昨盤點中國對台五大威脅，並指示各政府機關拿出17項因應作為。（資料照）

2025/03/14 11:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德昨盤點中國對台五大威脅，並指示各政府機關拿出17項因應作為，還答覆記者說：「這樣的中國，已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」。對此，前立委林濁水稱讚賴清德一舉揮別戰略模糊，調整為穩健的戰略清晰，但他也建議賴清德，將「中國」已是我國「境外敵對勢力」，改為「中共」是我國境外敵對勢力」應較為穩健。

林濁水今日在臉書PO文，他表示，在美國前總統拜登強調戰略清晰時，前總統蔡英文不斷強調戰略模糊；如今美國總統川普堅持戰略模糊，賴清德反而一舉揮別戰略模糊，調整為穩健的戰略清晰。「令人終於喘了一口氣，大感振奮」。

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林濁水說，中國文攻武嚇持續加強，加上島內呼應統戰滲透的逐漸大膽。台灣早已無戰略模糊空間，再加上川普戰略模糊，台灣不能失衡，台灣戰略調整勢在必行。況且如今全球民主社會普遍的抗中共氣氛下，這樣的調整還有國內民眾、國際社會愈來增強的支持。

林濁水指出，依民調，近年來台灣民眾對中共反感恆接近80％，好感的不到10%。立委罷藍勢如破竹，正是這種民氣的強勁展現。但林濁水最後也表示，他仍有一點建議，即是將「中國，已是我國『境外敵對勢力』」改為「中共是我國『境外敵對勢力』」應較為穩健。

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