收「共青團」AI變臉不雅照恐嚇 受害台灣官員現身揭露

東區區長黃炳元昨日收到一封標示由共青團寄出的信件，夾帶臉部變造的不雅照片，以及「超過處理時間抖音實名舉報」等威脅字眼。（記者王姝琇攝）

2025/03/14 11:56

〔記者王姝琇／台南報導〕中共藉由科技變臉滲透恐嚇台灣官員行徑曝光！南市東區區長黃炳元昨日收到一封標示由共青團寄出的信件，夾帶臉部變造的不雅照片，以及「超過處理時間抖音實名舉報」的威脅字眼。台灣基進台南市黨部今天召開記者會揭露，黃炳元也現身說明整個經過。

基進黨議員李宗霖指出，黃炳元區長收到信件，以全簡體字署名為「共青團」寄到「中國台北」台南市東區區公所區長辦公室收件，內容涵蓋「男女床上連結」的不雅畫面，並留下聯絡方式暗示「出面處理」，明目張膽恐嚇台灣官員，強調中共各種滲透手法不斷升級，檢調應主動出擊。

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黃炳元說，昨日在辦公室收到這封信件時，看到署名「共青團」先是感到疑惑，打開後發現內容更是荒謬。明顯是經由AI變造的不雅照，手法粗糙，已將相關物件證據全數交給市府政風處進行調查；他強調，這已經不是個人問題，而是所有公職人員都可能面臨的挑戰，所以選擇站出來。

基進台南黨部主委吳依潔表示，地方反滲透措施應與中央對接並積極防堵漏洞。她質疑，中共共青團很可能就隱藏在來台的中國學生之中，相關行政機關應積極掌握中國學生的背景資料。也呼籲市府，應思考現行地方條例下，可以有什麼作為與市民共同讓台南成為反滲透的第一道防線。

李宗霖說，新北市疑似也有官員收到類似的信件，呼籲大家一起站出來勇敢揭露，讓恐嚇無效。他說，總統賴清德日前提出「應對中國統戰交流策略」，主要是防範主動配合中共的行為，但像這種「被動遭受恐嚇、逼迫配合」的滲透手法，更需要警戒。每個人都可能成為下一個被害者。

東區區長黃炳元昨日收到一封標示由共青團寄出的信件，夾帶臉部變造的不雅照片，以及「超過處理時間抖音實名舉報」等威脅字眼。（記者王姝琇攝）

基進黨南市黨部主委吳依潔（右起）、市議員李宗霖今日召開記者會揭露中共恐嚇滲透手法，當事人東區區長黃炳元現身說明。（記者王姝琇攝）

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