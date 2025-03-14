賴清德宣布恢復軍審 林右昌：未來會是革新現代化的制度

民進黨秘書長林右昌。（資料照）

2025/03/14 10:28

〔記者謝君臨／台北報導〕中國滲透國軍頻傳，總統賴清德昨宣布將恢復軍事審判制度，引發輿論熱議。對此，民進黨秘書長林右昌今（14日）表示，過去國民黨時代，軍事審判讓國人社會有不好的印象，而今面對中共嚴重滲透，未來將會是革新後現代化的軍事審判制度，也會有相關配套，社會大眾可以一起討論。

義務役士官洪仲丘在2013年退伍前遭長官虐死，引發社會譁然，進而促成「軍事審判法」修法，承平時期的軍人審判全部移至普通法院。然而，隨著共諜對台滲透日益嚴重，賴清德總統昨宣布將恢復軍事審判制度，未來若經立法院修法通過，現役軍人觸犯「陸海空軍刑法」犯罪案例，將交由軍事法院審判。

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對此，林右昌今出席立法院民進黨團黨團大會前接受媒體聯訪表示，過去國民黨時代，軍事審判讓國人社會有不好印象，最近我們也看到中共嚴重滲透，侵入現役軍人，產生許多洩密、危害國安的事情，總統是在審慎評估，且在國安相關團隊提出評估意見後所提出的方向。

林右昌強調，未來應該是革新後現代化的軍事審判制度，也會有相關配套，這部分應多給予意見，讓中共滲透國安的問題，還有怎麼維持國安體系等，社會大家可以一起討論。

對於媒體詢問，此事是否與罷免行動相關？林右昌澄清，總統講的是和每一位人民相關、有相當高度的國安議題，真的是不必要和罷免做一些聯想。

林右昌也說，今天受邀至立院民進黨團列席，黨團有許多事可能需要黨部做平台給予協助、支持，另外我們要下鄉宣講，需要所有黨籍立委共襄盛舉，也在地方上能夠多做宣傳，所以他來向黨團成員作說明。

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